Japonés quiso sorprender con cosplay del Maestro Roshi de Dragon Ball: resultado es viral

En anteriores ocasiones hemos visto cómo algunos fanáticos de Dragon Ball han llevado a cabo realistas cosplays que han terminado viralizándose a través de las redes sociales.

Taichi Shimizu es un fisicoculturista que quiso sumarse a esta tendencia, aunque para esto rechazó basarse en alguno de los populares protagonistas de la saga, como Gokú y Vegeta.

Por el contrario, el asiático prefirió imitar a uno de los personajes más cómicos y queridos: el Maestro Roshi.

Y aunque en primera instancia podría parecer una misión sumamente complicada, lo cierto es que Shimizu se presentó con su cosplay en la Comic Market de Tokio, Japón, alcanzando enorme éxito entre los asistentes.

De hecho, el joven recreó una de las versiones más difíciles de Roshi, en la que el personaje gana gran masa muscular para luego lanzar un poderoso Kame Hame Ha.

Para esto, agregó al disfraz unas cejas, barba y bigote, además de unos pantalones sumamente similares a los que utiliza el anciano, todo esto sumado a sus trabajados músculos.

Las imágenes del atuendo se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, en donde el fisicoculturista recibió variados halagos.

Este caso nos recuerda al de la bella e ingeniosa joven polaca, que se hace llamar Sosenka, quien ha dado vida a villanos de la serie como Majin Boo gracias a su excelente habilidad con el maquillaje.

A través de su perfil en Facebook se dedica a subir las imágenes de sus detallados trabajos, los que podrían encajar perfectamente en una película live action de la saga.

Junto con Boo, la joven ha llevado a la realidad a seres como Androide 18, Cell, Bulma, Videl e incluso al Maestro Roshi, todos con increíbles resultados.

The first part of #dragonball characters. Which one do you like the most?https://t.co/hxkRis2qXF #sosenka #kidbuu #masterroshi #beerus pic.twitter.com/pt4BLiiWBX

— sosenka.official (@SosenkaOfficial) December 4, 2016