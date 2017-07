Curiosa vestimenta que usó Nicolas Cage en Kazajistán capta la atención en redes sociales

El actor estadounidense Nicolas Cage se encuentra de visita en Kazajistán, para asistir al Festival Internacional de Cine Eurasia.

Allí, acudió a la ceremonia de inauguración, donde indicó en una conferencia de prensa previa que le encantaría poder grabar alguna película en ese país.

“Me gusta viajar a diversas partes del mundo y rodar películas, porque creo que la localización puede ayudar a la actuación. Así que espero que la próxima vez alguien me invite a hacer una película aquí”, expresó, según reportó el periódico digital The Huffington Post.

No obstante, más allá de su participación en el certamen, lo que más llamó la atención de su visita a la lejana nación fue un peculiar atuendo con la que fue fotografiado.

El domingo el actor se reunió con la primera dama de Kazajistán, Sara Alpysqyzy Nazarbayeva, cita a la cual acudió usando la vestimenta tradicional del país, una especie de bata llamada Kazakh.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy

Una imagen oficial del encuentro fue difundida en que se ve a Cage vestido con el atuendo, en compañía de la autoridad, y ésta se viralizó rápidamente en redes sociales no sólo por el extraño look, sino también por la expresión que muestra el rostro del actor.

A propósito de la fotografía, usuarios también han compartido memes inspirados en la situación. A continuación puedes ver algunos:

I thought I'd already seen enough of #NicholasCage in #Kazakhstan but then one genius made this. #NicholasBi pic.twitter.com/1vRzHxk8t0

— Paolo Sorbello (@PaoloBottleneck) July 23, 2017