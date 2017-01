Cuidado con lo que publicas: Imagen de joven se vuelve viral por el desastre en su dormitorio

Cuando la joven Alyssa publicó una fotografía luciendo un ajustado y elegante vestido en su cuenta de twitter, jamás pensó que su foto alcanzaría tal popularidad… pero no precisamente por su distinguido “look”.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa 🏳️‍🌈 (@og_pocahontas) 23 de diciembre de 2016

“Me voy a cenar porque necesitaba una escusa para usar esto vestido”, escribió la tuitera de New Orleans. Sin embargo, la “selfie” de la joven se convirtió en el blanco perfecto para los “trolls” que comenzaron a molestarla por los objetos que estaban repartidos en desorden en su pieza.

“Y después de la cena ella se comerá los malvaviscos del suelo como postre”, se burló un usuario junto a la captura.

Lo que causó mayores comentarios fue la supuesta presencia de un ratón husmeando en su habitación.

Antes de la publicación, Alyssa ya había compartido una imagen que dejaba “al descubierto” el desorden de su habitación. A pesar que algunos usuarios notaron el “desastre”, esa foto no alcanzó la enorme popularidad de la segunda imagen, que ya suma más de 4.600 retuits y 9 mil “me gusta”.