Madre publica imagen de su hija y padre enfermos para mostrar la realidad del cáncer

Una mujer compartió una devastadora foto de su hija de cinco años con cáncer, en el hospital, mientras su abuelo, también enfermo, se encuentra a su lado en una silla.

Ally Parker de Pensacola, Florida, es la madre de Braylynn Lawhon, una pequeña que fue diagnosticada con un tumor cerebral el 6 de diciembre pasado.

Según recoge el portal del periódico británico Independent, se trata de la forma más letal de cáncer cerebral, el glioma de tronco encefálico infantil, para el cual desafortunadamente no hay cura.

Asimismo, el padre de Parker, Sean Peterson, padece la enfermedad de la neurona motora y ya no puede hablar.

La imagen compartida en su cuenta de Facebook ha conmovido a muchas personas en todo el mundo y ya cuenta con más de 10.800 reacciones y ha sido compartida más de 4.600 veces.

Junto a otra foto de su padre y su hija compartida hace unos días, Parker escribió: “Estas dos personas son las más fuertes que he conocido”. Todos nuestros cercanos estarían de acuerdo.

“Todos pensamos que vivirían más que nosotros y ciertamente nunca pensamos que mi pequeña y preciosa Braylynn sería la primera en irse”, escribió.

Y agregó que “El año pasado fue difícil para nosotros, pero ni siquiera puedo comenzar a explicar lo difícil que será este año y lo que ya ha sido. Dentro de unos días tendré que enterrar a esta hermosa niña”.

“Meses, tal vez incluso semanas, después, tendré que enterrar a mi padre. Mis dos héroes morirán en el mismo año”, concluye el mensaje.

Convencida de que ya no quedan más opciones para su hija, Parker estaba esperando efectuar los trámites para su funeral y luego desconectar a la pequeña. Sin embargo, en las últimas horas explicó que sigue luchando y que la familia no ha perdido la esperanza.

“Mañana (este jueves), tendremos una reunión familiar que incluirá a asistentes sociales y un médico a quien no conozco”, escribió. “Este médico, por lo que me han dicho en las últimas horas, quiere recibir el tratamiento de Braylynn. Él cree que todavía tiene una oportunidad”, redactó en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “La posibilidad de su muerte todavía es muy probable, pero una vez más, se nos ha mostrado un rayo de esperanza”.

Según afirmó durante la reunión, discutirán qué instalaciones serían las mejores para ella en esta etapa, y encontrarán una que la acepte.

“No podría estar más orgullosa de mi Braylynn, ella siempre ha sido una niña valiente, pero subestimé severamente su fortaleza. Nunca más volveré a cometer ese error”, concluyó.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el glioma de tronco encefálico infantil es una enfermedad por la que se forman células benignas (no cancerosas) o malignas (cancerosas) en los tejidos del tronco encefálico.

No se conoce la causa de la mayoría de los tumores de encéfalo en la infancia. Los signos y síntomas del glioma de tronco encefálico infantil no son los mismos en todos los niños.