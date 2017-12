Estudio sugiere que ayuno intermitente es beneficioso: pone al cuerpo en "supervivencia"

Investigadores del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento descubrieron que el ayuno intermitente podría proporcionar más energía al cerebro, mejorando también la memoria.

Eso, luego de estudiar a ratones que se alimentaban día por medio, con lo que se evidenció que los sujetos cultivaban más neuronas y conexiones entre ella, generando una mejor funcionalidad en lo cognitivo.

Según consigna el sitio Daily Mail, durante esta dieta el organismo es capaz de intercambiar las fuentes de energía de la glucosa a las células grasas que, de acuerdo al estudio, favorecen el movimiento celular del cerebro.

Mark Mattson, jefe del laboratorio de neurociencias de la institución, explicó que cuando esas reservas se agotan, los cuerpos humanos y animales cambian a las reservas de grasa, que se convierten en compuestos llamados cetonas en la sangre”.

“Las cetonas actúan directamente sobre las células nerviosas para estimular la producción de BDNF, una proteína clave para el crecimiento de las neuronas, y pueden ayudar a optimizar la cognición, el aprendizaje y la construcción de la memoria, continúa explicando Mattson.

Según constataron los investigadores, los ratones del estudio estaban más alertas y mostraron mayor actividad neuronal en las zonas del cerebro responsables del aprendizaje y de la memoria. Esta, de acuerdo a lo que explicaron, es una función de supervivencia importante.

Eso sí, hay algunos detractores de esta teoría. De hecho, hace cuatro años les contábamos en BioBioChile sobre este regimen y los eventuales riesgos que conlleva.

Y es que en Francia era, en ese entonces, una muy popular dieta que aseguraba desintoxicar el organismo y adelgazar.

Lo cierto es que los especialistas decían que “no existe ningún médico hoy en día que diga que el ayuno es bueno, a no ser que se trate de un gurú”, critica el nutricionista Pierre Azam. “Es una aberración. Se ha banalizado tanto que se ha convertido en una moda”, lamenta.

Asimismo, para Jean Michel Cohen, nutricionista, ayunar “no tiene ningún sentido”. “Ayunar durante 24 horas después de haber bebido y comido mucho puede ser, pero hacerlo para desintoxicarse no sirve para nada. Al contrario, el cuerpo termina aún más cansado”, finaliza.