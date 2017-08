Mujer fue a pintar sus uñas y descubrió que tenía una grave enfermedad

Las manicuristas cumplen con la labor de embellecer las manos y uñas, pero algunas también pueden ser muy buenas consejeras de sus clientas. Tal como Jean Skinner, empleada de un salón de belleza estadounidense, quien advirtió a una clienta de una grave enfermedad, luego de ver sus uñas.

Se trataba de una línea negra que atravesaba su uña en forma vertical, un posible signo de cáncer de piel. De esa manera, le pidió a su clienta si podía tomarle una foto para utilizarla en redes sociales y crear consciencia entre las personas, consignó el sitio inglés de entretenimiento, Unilad.

A pesar de que la historia no se ha verificado, la afirmación de Skinner sobre la línea negra que corre a través de la uña, coincide con las directrices del National Health Service (NHS), sobre anormalidades en las uñas, y se trataría de un melanoma subungueal, una forma de cáncer de piel.

El post de Facebook de la manicurista se ha compartido más de mil veces y en él relata que la mujer le dijo tan pronto como se sentó: “Necesito un color lo suficientemente oscuro como para cubrir esta raya”. Otros salones de uña le habían dicho que se trataba de falta de calcio y otros dijeron que era hereditario, incluso uno le había dicho que era una ampolla de sangre.

“¡Esto es melanoma! No quería asustarla, pero le dije que necesitaba ver a su médico de inmediato. Ella me llamó hoy para decirme que sí, fue un melanoma muy agresivo que ya se ha extendido a sus ganglios linfáticos! Su pronóstico no es bueno!”, manifestó preocupada.

Detección temprana

Jean Skinner está advirtiendo a otros que presten atención a las anormalidades en sus uñas, porque el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia. Y pone énfasis en prevenir. “¡Los cambios extraños en sus uñas pueden muy probablemente ser nada de que preocuparse! Pero a veces es una indicación de una enfermedad muy grave.

Agregó que recomienden a sus seres queridos y ancianos que revisen sus uñas, dedos de los pies y manos, en caso de que estos no se hayan dado cuenta de que tienen alguna anomalía.

El NHS dice que las rayas oscuras que corren por las uñas (melanonychia lineal) son bastante comunes en personas de piel oscura de 20 años de edad, en la mayoría de los casos es perfectamente normal. El melanoma subungueal normalmente sólo afecta a una uña,y también hará que cambie su aspecto. Por ejemplo, puede ser más amplia o más oscuro con el tiempo y la pigmentación también puede afectar a la piel circundante.

Si tienes una raya o marca oscura, es importante que recurras al médico para descartar el melanoma.