Melania Trump causa polémica por viajar con tacones a zona devastada por el huracán Harvey

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha causado una gran polémica en redes sociales, luego de que decidiera viajar a Texas, estado que fue gravemente afectado por el huracán Harvey, con una tenida todo menos apropiada para la ocasión.

La esposa de Donald Trump viajó hasta la zona, donde ocurrió el desastre natural, con una chaqueta bomber verde militar, unos entallados pantalones negros, gafas de aviador y unos tacones negros de 10 centímetros, provocando inmediatamente reacciones en tono burlesco, consignó el sitio de noticias El Mundo.

“¡La ayuda está en camino, Texas, no hay que preocuparse, Melania tiene sus tacones de aguja especiales”, escribió el escritor y productor de televisión Brad Wollack. “Brillante idea @FLOTUS (First Lady of the United States). Puedes juntar escombros con los tacones”, dijo la comediante Jessica Kirson. “Va a aparecer en el ‘remake’ de Top Gun”, bromeó también otro usuario.

Sin embargo, al aterrizar, la primera dama de EE.UU. había decidido cambiar y lucir un look mucho más apropiado para la ocasión, y lucía unas zapatillas blancas Adidas.

En cambio, la vestimenta del presidente Trump iba más en la línea que acostumbran a usar los políticos cuando visitan a los damnificados por los huracanes: una chaqueta negra de lluvia con capucha, pantalones caqui y botas marrones.

El huracán Harvey a dejado al menos diez fallecidos, miles de desplazados y fuertes inundaciones que han sumido en el caos a la población.