Mujer dio a luz en habitación de hotel usando tutoriales de Youtube y cordones de zapatos

Tia Freeman (22), experta en computación de la Fuerza Aérea Estadounidense, vivió, probablemente, la mejor historia de su vida cuando hizo un viaje en avión desde Estados Unidos hacia Alemania por sus vacaciones, teniendo 8 meses de embarazo.

Cuando el avión realizó una escala de un día en Estambul (Turquía), la norteamericana comenzó con el trabajo de parto mientras estaba en el aeropuerto, por lo cual decidió dar a luz en un hotel valiéndose de tutoriales de youtube.

Freeman contó su historia, paso a paso, a través de su cuenta de Twitter, donde relató desde el momento en que empezaron las contracciones hasta que tuvo a su hijo en los brazos.

Sin embargo, sintió que el trabajo de parto estaba empezando cuando se encontraba pasando por la aduana en Turquía, situación que la alteró.

“Literalmente me agarr√© a la barandilla tratando de pasar las l√≠neas. En este punto sent√≠ que estaba a punto de desmayarme. Sent√≠ que ten√≠a que vomitar, pero pens√© un momento y me di cuenta que estaba por parir”, afirm√≥.

So anyway I make it until we land but when I wake up the cramps have gotten worse and I‚Äôm like okay I just want to make it to my hotel. Its my layover and I‚Äôm only here (Istanbul, Turkey) for 17hrs. But getting through customs took FOREVVVVVVVERRRRR pic.twitter.com/VUFDhyrCR1 — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

Fue en ese momento en que decidió que no iba a tener a su bebé en el aeropuerto y se dirigió a un hotel cercano para arrendar una habitación y realizar el trabajo por ella misma.

“Entonces, en la forma Millennial decid√≠ buscar un tutorial r√°pido en Youtube. Si nadie m√°s estaba all√≠ para ayudarme por lo menos lo pod√≠a hacer Internet. As√≠ que pas√© mi experiencia solitaria en la habitaci√≥n, aprendiendo como dar a luz a mi propio beb√©”, agreg√≥.

So in true millennial form I decided to @Youtube it ūüėāūüėā. If no one else had my back the internet would! So here my ass is in my hotel room all by my lonesome learning how to deliver my own baby pic.twitter.com/v13ZhF6O8h — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

De esta forma, se meti√≥ a una ba√Īera con agua tibia y us√≥ dos toallas, una para morder con sus dientes para aguantar el dolor y otra para recibir al beb√© cuando este naciera.

“Las contracciones ven√≠an a mi cada minuto. Entr√© a la pieza, llen√© la ba√Īera con agua y me puse una toalla en la boca para gritar y empujar al mismo tiempo. Nunca sent√≠ un dolor como este en mi vida, cre√≠a que me estaban abriendo. Necesitaba una epidural”, asever√≥.

Tras 6 minutos de empujar y gritar, el beb√© sali√≥ desde su vientre y se incorpor√≥ en el agua de la ba√Īera.

“Por suerte, todo pas√≥ muy r√°pido. S√≥lo tuve que empujar por 6 minutos antes que el beb√© saliera. El bromista lleg√≥ al mundo y flot√≥ directamente sobre el agua”, afirm√≥.

Luckily it happened pretty quickly. I only had to push about 5-6x before a baby popped out. Lol now let me tell you babies are buoyant. That little joker said bloop and floated right on up to the top of the water ūüėāūüėā pic.twitter.com/IuqwKXFb2L — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

Después de revisar el sexo del bebé, Freeman buscó en Google la forma cómo debía cortar el cordón umbilical de su hijo sin alguna herramienta apropiada.

“No hab√≠a ninguna abrazadera como sugiri√≥ Internet, pero hab√≠a cordones de zapatos. Como en Turqu√≠a se bebe mucho t√©, en la pieza hab√≠a un hervidor. As√≠ herv√≠ un poco de agua para esterilizar los cordones y usarlos de abrazaderas”, dijo.

So I didn‚Äôt have any clamps like it suggested but what I did have were shoelaces lol. Hear me out ūüėā. In Turkey everyone drinks tea/coffee so every hotel room had an electric kettle. So I just boiled some water to sterilize the laces so that I could use them as clamps. pic.twitter.com/2vObBQz6eu — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 25 de abril de 2018

Entonces, tras esterilizarlos, us√≥ los cordones para cortar el umbilical. Despu√©s de limpiar todo el cuarto de ba√Īo, el cual luc√≠a como “una pel√≠cula de terror”,se fue a dormir con su hijo reci√©n nacido despu√©s de haberlo amamantado por primera vez.

Al día siguiente, se dirigió al aeropuerto para averiguar cómo podía dejar el país con un recién nacido. Debió convencer a la policía y la aerolínea acerca de la historia. El suceso se convirtió en noticia nacional.

Tras la conversación en el terminal aéreo, Freeman fue llevada al consulado de Estados Unidos, donde levantó una solicitud para un certificado de nacimiento de su hijo y un pasaporte, donde lleva el nombre: Xavier Ata Freeman.

Después de realizarse una revisión completa en el hospital, pasó dos semanas más en Turquía como turista, los gastos fueron pagados por Aerolíneas Turcas.

“Tan pronto como pude regres√© a mi pa√≠s. Recib√≠ muchas visitas de personas que llevaron regalos y conocieron a Xabier. Se enteraron unos cuatro d√≠as despu√©s de que yo le diera a luz mientras todav√≠a estaba en Estambul. As√≠ que, por supuesto, llamaron todos los d√≠as, con ganas de hablar con √©l, ver fotos y videos y verificar que estuvi√©ramos bien “, relat√≥ a The Independent.

Cabe se√Īalar que el promedio de retuiteos que tuvo Tia Freeman al contar su historia en la red social fue de 30 mil por cada tuit, todos comentando el coraje al pasar por esta situaci√≥n.