En pocas semanas la metrópolis Ciudad del Cabo agotará por completo sus reservas de agua

Jueves 18 enero de 2018

El agua es un bien muy preciado para todos, pues sin ella no podríamos sobrevivir. En Chile tenemos bastante de este recurso, por lo que no solemos preocuparnos mucho por agotarlo… pero esto no ocurre en todos los países del mundo.

En varios lugares de África, el agua es un bien escaso, pero tal vez muchos de los que vivimos a este lado del planeta no nos habíamos dado cuenta de la gravedad de su situación… hasta ahora.

Resulta que una de las peores situaciones imaginables, está apunto de ocurrir: por primera vez una metrópolis del mundo está a pocas semanas de quedarse sin nada de agua.

Se trata de Ciudad del Cabo, que es la segunda urbe más grande de Sudáfrica y en cuya área metropolitana viven alrededor de 4 millones de personas, de acuerdo a City Population, portal que recopila datos oficiales de población en distintos países.

Según reporta la revista estadounidense Time, desde hace tres años que la zona ha sido azotada por una sequía sin precedentes, lo que ha provocado que las reservas de la metrópolis no puedan rellenarse con regularidad.

En este momento, queda suficiente agua para abastecer a la población por tres meses más. El “día cero”, en que se cortará el suministro a todos los hogares, será el 22 de abril de este año, informaron autoridades el pasado 8 de enero, pero la fecha podría variar dependiendo de cómo evolucione la situación en las próximas semanas.

Específicamente, se llama el “día cero” al momento en que los estanques lleguen al 13,5% de capacidad. En ese instante, se cortará el suministro a particulares para poder asegurar que los servicios básicos, como hospitales, cuenten con agua para seguir funcionando.

Para el resto de la población, se habilitarán puntos de abastecimiento donde podrán retirar hasta 25 litros al día. Dichos lugares serán resguardados por las Fuerzas Armadas para evitar peleas y robos.

Esta solución será para la gente pobre, pues la población más adinerada puede mandar a pedir tanques de agua desde otras áreas del país, que son trasladados por camiones a cambio de un suculento pago (el dinero todo lo puede, ¿no?).

Por el momento, se ha recomendado que cada persona use un máximo de 87 litros cada jornada, pero esto no está siendo acatado por todos, y por esa razón es que el “día cero” podría llegar incluso antes de lo previsto.

Además, como soluciones alternativas se han comenzado a instalar plantas de desalinización y para extraer agua desde las napas subterráneas. No obstante, ninguna de éstas estará lista antes de abril.

La temporada de lluvias no llegará a Ciudad del Cabo hasta mayo de este año.