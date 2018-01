Pareja de amigos heterosexuales se casa en Irlanda para evitar pagar millonario impuesto

Dos amigos heterosexuales tomaron una decisión que podría ser calificada de extrema: se casaron. Sin embargo, tuvieron una muy buena razón para dar este paso.

Los “novios” son Matt Murphy (83) y Michael O’Sullivan (58), dos irlandeses que viven juntos en Dublín, contrajeron matrimonio por asuntos netamente económicos.

Hacerlo les ahorró alrededor de 44,000 libras esterlinas (más de 36 millones de pesos) en impuesto por la casa que Matt dejaría a Michael, su cuidador.

En definitiva, decir “sí, acepto” tuvo sentido para los mejores amigos, quienes realizaron una celebración amistosa y sobria. Caminaron por un pasillo tomados del brazo y fueron acompañados por un arpista.

Según recoge el portal de entretenimiento británico Metro, Matt dijo que Michael era el hermano que siempre quiso, y agregó: “Siempre está tan preocupado por mí. Él es mi mejor amigo”.

A la pareja se les aseguró que lo que estaban haciendo era legal por parte de Garda (policía de Irlanda) y el ex fiscal general Michael McDowell.

Los hombres han sido amigos durante más de 30 años. Mientras Matt nunca se había casado, Michael estaba casado con una mujer y terminó viviendo con su amigo cuando se quedó sin hogar.

Luego se convirtió en su cuidador, pues estaba luchando con la arteritis de células gigantes. Con el paso del tiempo, el dueño de casa le sugirió que se mudara permanentemente.

Como no podía pagarle mensualmente por cuidarlo, Matt le dijo que la única forma en que podía pagarle era dejándole la casa, pero luego el costo del impuesto a la herencia se dio a conocer, lo que significaba que tendrían que vender la casa.

Ahí fue cuando el mayor de los amigos sugirió que simplemente se comprometieran de por vida, a pesar de ser heterosexuales.

En su boda, Michael habló de la amabilidad de Matt, mientras que su ahora marido cantaba “Let the World Go By” de Willie Nelson.

Este caso recuerda al de la película “Yo los declaro marido y Larry, protagonizada por Kevin James (Larry) y Adam Sandler (Chuck), donde ambos deben hacerse pasar por pareja, para proteger a los hijos del primero y cobrar un seguro.

Best friends Michael O'Sullivan and Matt Murphy ahead of civil marriage in order to avoid inheritance tax. More @IrishMirror pic.twitter.com/skGJLeqoxN

— Emma McMenamy (@emmamcm) 22 de diciembre de 2017