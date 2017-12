Hombre argentino transforma su rostro para parecerse a Ricky Martin

Ricky Martin es uno de los hombres más guapos del mundo del espectáculo, por lo que no son pocos a los que le gustaría lucir como él. Un joven argentino, sin embargo, fue más allá y se sometió a nueve cirugías para lucir como el cantante.

Se trata de Fran Mariano, un joven conocido en su país por ser parte del programa Cuestión de peso, el cual ayuda a personas con obesidad a combatir la enfermedad y renovar su figura.

Tras perder 92 kilos, Mariano comenzó operar su rostro partiendo por cosas sencillas como retoques en la nariz. Sin embargo, él mismo ha confesado que no puede parar de someterse a intervenciones quirúrgicas que lo tienen luciendo como otra persona.

Fran también ha asegurado que su meta es llegar a parecerse a Ricky Martin, para lo cual le queda un largo camino. “Inicié en el año 2010, voy por la novena cirugía, sin contar el botox y el metacrilato. La belleza te da un poder que es muy difícil de rechazar. -Cuando- Estás con un aspecto personal no es muy agradable y la gente te trata diferente. La cirugía es un camino de ida. No podés parar”, dijo hace un tiempo al portal argentino TN.

Mariano se ha operado la nariz cuatro veces, también se sometió a una liposucción en el trasero, “y con esa misma grasa me practicaron una lipotransferencia en los pómulos”, explicó al medio trasandino Diario Show.

“Después me despegué el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez por una mala cicatrización [de una cirugía anterior]”, agregó. “Ya me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin”, comentó.

Según él mismo ha dicho, se volvió adicto al metacrilato, lo cual hizo que perdiera la sensibilidad en la cara.

Tras pasar años trabajando como vendedor, hoy es estudiante de coaching ontológico,