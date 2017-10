Un café y un pan no es un desayuno, según corte alemana

En Alemania -al igual que en Chile y otros países del mundo- es común consumir un café junto a un pan en las mañanas, sin embargo, para un tribunal alemán esto no cuenta como desayuno. ¿Cómo así?

De acuerdo al diario alemán The Local, la corte de Renania del Norte-Westfalia publicó una sentencia el lunes donde se indica que un pan y un café no constituye un desayuno completo y por lo tanto, no está sujeto a pago de impuestos.

Este fallo, dictado en un tribunal de la ciudad de Münster, argumentaba que el desayuno no consiste sólo en panes y bebidas calientes, sino que también se acompaña de embutidos, quesos o pastas.

La determinación se produjo luego de que una oficina tributaria demandara a una empresa de software que ofrecía café y panes gratis a sus 80 empleados, al considerar que debía pagar un impuesto por ofrecer “desayuno” a sus empleados, pues para el organismo esta práctica tenía propósitos de compensación al empleado. Sin embargo, el tribunal consideró que no era necesario porque la comida no calificaba como tal.

El demandante solicitaba un pago adicional de entre 1,50 y 1,57 euros (entre 1.140 y 1.160 pesos chilenos) por empleado al día y de manera retroactiva, con el fin de que cubriera un período comprendido entre diciembre de 2008 y diciembre de 2011.

Pero los jueces en la corte fiscal de Münster rechazaron la petición, arguyendo que un pan y un café no cuenta como una comida gratis que la compañía proporcione para propósitos de remuneración del empleado.

Además, el valor monetario de los alimentos y bebidas calientes estaba por debajo de un límite de exención, por lo que la empresa no debía que pagar un impuesto adicional por otorgarlos.