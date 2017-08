Sarah C (CC) | Flickr

¿Los has escuchado? Experto aclara los principales mitos sobre los anticonceptivos

Los anticonceptivos son parte importante en la vida de las mujeres en edad fértil, es por eso que elegir el correcto se vuelve una gran preocupación.

Lo anterior, porque existen muchos mitos sobre los efectos secundarios que pueden causar en el organismo de las féminas, en especial cuando se trata de pastillas.

Es en este escenario que en el matinal de Chilevisión La Mañana conversaron con el ginecólogo Jack Pardo, quien aclaró los principales mitos y verdades que existen sobre este tema.

A continuación, te revelamos algunas de las creencias más comunes.



Los anticonceptivos engordan:

De acuerdo al especialista, está afirmación no es del todo cierta, pues la mayoría de las mujeres mantienen su peso, sin embargo, entre un 5% y un 7% de éstas puede aumentar unos kilitos tras el consumo de las pastillas, lo que debe tenerse en consideración al optar por este método.

Provocan sensación de hinchazón:

Según Pardo, esto es falso, pues se produce mayormente en mujeres que no usan anticonceptivos.

Las pastillas son más efectivas hasta los 35 años:

Esta afirmación es completamente falsa, pues la píldora “es efectiva todo el tiempo”, sentenció el ginecólogo.

Antes de los 16 años no se recomiendan los anticonceptivos:

El médico fue enfático en este punto, asegurando que no hay problema en que las adolescentes utilicen métodos para prevenir embarazos, es más, aseguró que los efectos “indeseados son menores comparado a que una adolescente se embarace”.

Cuesta más embarazarse cuando se lleva muchos años tomando pastillas:

El especialista aseveró que esto es falso, que no existe relación entre el tiempo que se ha tomado anticoncepcivos con el tiempo que demoran las mujeres en concebir. Manifestó que es una ‘tontera’ lo que se cree sobre que el cuerpo se debe desintoxicar de las pastillas. “Algunas mujeres demoran más en retomar su ciclo, pero no tiene relación con el tiempo en que se demorará en embarazarse”, señaló.

Son igual de seguras que todos los métodos anticonceptivos:

Implantes, parches y dispositivos son igual de seguros que las pastillas, dijo el médico. Incluso, indicó que los primeros son más seguros, pues “no existe el tema del olvido” como sí ocurre con la píldora, manifestó.

Finalmente, el reconocido ginecólogo se refirió a uno de los grandes errores que comenten algunas mujeres, afirmando que existe el “error de pensar que si es martes y no me tomé la pastilla el riesgo de embarazo es hoy día, y no es así, es muchos días después. El olvido hizo que hubiese un mensaje del cerebro al ovario, y el ovario se pone a fabricar el nuevo folículo y ovula 6 u 8 días después”.

Por esto, y para evitar el riesgo de embarazo, Jack sentenció que se debe utilizar otro método para cuidarse, ya que se debe esperar para tener relaciones hasta que “llegue el sangrado, pues este ciclo ya está perdido”, dijo.