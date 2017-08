El primer helado que no se derrite existe y está en Japón

Tomarse un helado sin que se derrita puede ser todo un desafío en verano, pero al parecer esto ya no sería un problema, ya que científicos japoneses acaban de crear el primer helado que no se derrite.

Todo comenzó en el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Bioterapia de Kanazawa, en el país nipón, cuando le pidieron a un chef pastelero que creara un postre usando polifenol, un extracto líquido de las fresas, consignó el sitio de noticias Huffington Post.

No obstante, el chef se encontró con una particular dificultad, ya que cada vez que intentaba mezclar la crema de leche con el polifenol de las fresas, el lácteo se solidificaba de forma instantánea, es decir el componente lograba que la grasa y el agua no se separaran, volviendo el producto más resistente a las altas temperaturas.

Pero el pastelero no se quedó tranquilo después de fallar con su objetivo, porque los científicos se dieron cuenta de que habían hecho un gran descubrimiento para lanzar al mercado.

Como era de esperar, la primera heladería en comercializar este producto ha ganado mucha fama y está llegando mucha gente de distintos lugares del mundo para probar el helado que no se derrite.