¿Se puede usar estufas a gas en los departamentos?

Estamos en pleno invierno y una disyuntiva a la que se enfrentan las personas que viven en departamento es cómo calefaccionar sus hogares para no sufrir accidentes. Muchos se preguntan si se puede o no usar estufas a gas y si no es peligroso para ellos y la comunidad.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha aclarado que “la normativa vigente no permite el uso de cilindros de gas en edificios para aparatos fijos (cocinas y calefones) y sólo se permite el uso de cilindros de hasta 15 kilos para artefactos móviles, donde éstos se encuentren incorporados”.

La indicación también incluye el uso de estufas, lámparas, parrillas, entre otros aparatos móviles a gas, pero lo importante es mantener todos los cuidados pertinentes de mantención y seguridad.

Por departamento se pueden almacenar hasta 30 kilos de gas, es decir, dos cilindros de 15 kilos y deben ser comprados a distribuidores autorizados de algunas de las marcas establecidas en el país.

Otras medidas a considerar son las conexiones entre el cilindro y el tubo flexible que traiga el artefacto a utilizar en el hogar. Hay que tener los certificados correspondientes, rotulados, con una marcha que indica la fecha de la certificación y la institución que la realizó.

En este sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles puede encontrar una lista de consideraciones y recomendaciones a la hora de mantener un cilindro de gas licuado en su departamento.