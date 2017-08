Pareja premiada por Tinder tras 3 años de mensajes tiene su primera cita en Hawaii

La historia de una pareja que se conoció por Tinder y conversaron por tres años a través de la aplicación, se volvió viral y sacó el lado más romántico de las redes sociales.

Y es que a pesar que a veces pasaban semanas sin comunicarse, no perdían la esperanza de alguna vez conocerse en persona.

Su sueño se hizo realizada cuando Tinder los quiso reunir. “Es tiempo de que se junten. ¡Tienen 24 horas para escoger la ciudad donde quieren tener su primera cita y los enviaremos allí!”, decía un mensaje en Twitter que fue compartido 5 mil veces.

Y claro, cómo no aprovechar la oportunidad. La pareja escogió irse a Maui, en Hawaii.

El matinal norteamericano Good Morning America siguió a Josh Avsec, de 22 años, y Michelle Arendas, de 21 años, en su primera cita en un resort en Maui, donde por fin pudieron disfrutar de un encuentro en persona.

“En este viaje he aprendido acerca de la increíble energía de Josh. Él siempre está emocionado y lleno de energía”, señaló la joven en el programa. Mientras el enamorado aseguró que estaba impactado con la decisión de la chica para llevar a cabo sus sueños.

“Deberías oírla hablar de sus sueños, pasiones y de su carrera. Determinación, perseverancia, es realmente raro e increíble ser parte de esto“, dijo.

Pero a pesar de haber disfrutado de un día juntos, no tienen planes inmediatos de reunirse otra vez. “Apenas estamos sentándonos y teniendo la oportunidad de conocernos, así que probablemente todavía quede mucho por hacer”, señaló la joven a la revista People. “Pero ha sido genial poder pasar por esta aventura y tener un compañero con quien haber hecho todo esto”.

Por su parte, Josh asegura que sus caminos se volverán a encontrar. “Ella no me ha presionado ni yo he puesto ninguna presión sobre ella, así que mientras ella y yo permanezcamos enfocados en conocernos, las cosas saldrán muy bien”, dijo.

Tras darse a conocer las imágenes del encuentro, las redes sociales no pudieron evitar comentar el poco feeling que existía en la pareja, donde claramente Josh se veía mucho más interesado que ella.