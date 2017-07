El elegante McDonald’s emplazado en una antigua mansión colonial

Just found the fanciest McDonald's I have ever seen haha! // #shotfromthegalaxy #galaxys7edge #s7edge #acolorstory #love #inlove #cute #nature #beauty #trip #tourist #travel #fun #adventure #followmyadventures #freeportmaine #freeport #maine #me #newengland #mcdonalds #mickeyds #fancy //

A post shared by Heather Burks (@heatherburks) on Jan 11, 2017 at 12:29pm PST