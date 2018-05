Estudio de fundación detalló principales cualidades y modo de actuar de un abusador sexual

Un informe de la Fundaci√≥n Red de Ayuda a Ni√Īos Abusados (RANA), entreg√≥ una descripci√≥n sobre cu√°les son los comportamientos que describen de mejor manera la forma de actuar de un posible abusador sexual, quienes, muchas veces, pueden tener relaci√≥n de parentesco con sus v√≠ctimas.

El estudio, publicado por la revista Nueva Mujer, determin√≥ en primera instancia que: “no existen perfiles espec√≠ficos de los abusadores porque, como sus v√≠ctimas, son heterog√©neos, pero s√≠ hay ciertas caracter√≠sticas y comportamientos que se encuentran en com√ļn”.

En este sentido, la fundaci√≥n se bas√≥ en datos de la American Psychological Association (APA), la cual determin√≥ que los abusadores pueden ser caracterizados de la siguiente forma: “El 75% son familiares de la v√≠ctima; el 20% son pr√≥ximos al entorno familiar y s√≥lo un 5% resultan ser desconocidos por el peque√Īo”.

Por otra parte, el informe determinó que existe una edad media para posibles abusadores, además de indicar que la mayor frecuencia de casos se da en hombres.

“El 86% de los abusadores son hombres y un 14% mujeres. Incluso, algunos estudios afirman que la media de edad del abusador es de 26 a√Īos, con un rango de mayor frecuencia entre los 16 y 36″, se√Īalaron.

Asimismo, la organización aseveró que existen tres fases de acercamiento y futura relación entre un abusador y su víctima, desde que la persona se gana la confianza del menor hasta que logra abusar de ésta.

“Tras un primer contacto que no levante sospechas (fase de seducci√≥n) y empleando a veces conductas de doble significado, comienzan a tomar al menor, abrazarlo y ‚Äúmimarlo”, describi√≥.

Tambi√©n se describe que ellos suelen aprovecharse de la familiaridad con el ni√Īo, manipul√°ndolo con regalos para generar, a futuro, “un sentimiento de deuda”.

“El agresor pide al menor que guarde el secreto, algo que para el ni√Īo forma parte de sus juegos infantiles”, relata la publicaci√≥n.

Se agrega que, en muchas oportunidades, los victimarios utilizan la f√≥rmula del chantaje cuando el menor se muestre indeciso y sin ganas de “seguir jugando”. Generalmente, se expresa diciendo que una denuncia podr√≠a traer consecuencias negativas para amigos y familia.

“A pesar del remordimiento que puedan sentir los delincuentes sexuales, la experiencia determina que suelen reincidir y repetir sus abusos, a no ser que intervenga alguien y los frene”, describe el art√≠culo.

Por √ļltimo, se sostiene que los delincuentes tienden a ser muy convincentes, por lo que hacen dudar a los m√°s peque√Īos. No obstante, tambi√©n se afirma que los ni√Īos no mienten respecto a asuntos graves como un posible abuso, ya que no tienen consciencia sobre temas de sexualidad.

Cabe se√Īalar que la Polic√≠a de Investigaciones registr√≥ un total de 4.290 denuncias por abuso sexual durante el a√Īo 2017. Estas se pueden realizar llamando al n√ļmero: 800 730 800.