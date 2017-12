Las razones por las que se debe terminar el año sin deudas emocionales, según experto

Viernes 22 diciembre de 2017 | Publicado a las 00:41

Comer doce uvas, usar ropa interior de distintos colores y dar la vuelta a la manzana con maletas, son solo algunos de los ritos más comunes en año nuevo.

Todos ellos tienen la finalidad de comenzar el año con la mejor de las vibras, lo que ayudará a cumplir objetivos y sueños planteados, pero, muchas veces, esta preocupación tiene como consecuencia que olvidemos otras acciones que, según expertos, pueden marcar aún más el año entrante.

Decir te quiero, pedir perdón, resolver diferencias o simplemente entregar un abrazo, pueden ser, según los entendidos, acciones que nos permitirán cerrar ciclos y darnos una nueva oportunidad con parejas, amigos y familiares, que tendrán como consecuencia que lleguemos mejor preparados al 2018.

En este sentido, el psicólogo Alfonso Cox, afirmó, “hay muchas personas que tienden a postergar eternamente la resolución de problemas y los temas pendientes, con otros y consigo mismos, ya sea porque los consideran imposibles o muy difíciles de solucionar o porque los angustia enfrentar cara a cara el problema. Pero esto acarrea otras dificultades, primero, el dejar pendientes probablemente me perjudica directamente de alguna manera a mí y a otros, por ejemplo, si esta actitud incrementa una deuda o no me permite un acercamiento con una persona querida”.

“En segundo lugar, el procrastinar -diferir, aplazar– o, en buen chileno, chutear las cosas para adelante, tampoco nos deja tranquilos porque vivimos ese período llenos de culpa y ansiedad por no haber hecho las cosas a tiempo”, agregó.

Efectos de las deudas pendientes

“El problema se arreglará de un momento a otro” y “la otra persona es el problema”, son algunas de las frases que utilizan quienes tienen conflictos no resueltos. Pero cinco son las principales deudas pendientes que dejamos relegadas en el pasado:

-La deuda impagable que tienes con tus padres, de abrazos pendientes.

-La deuda que tienen los padres al decir que están orgullosos de sus hijos.

-La deuda de besos que tienes con el amor de tu vida.

-La deuda de paseos y juegos pendientes con tus mascotas.

-La deuda del reencuentro con ese amigo que se fue al extranjero.

En este sentido, quienes tienen estos ciclos inconclusos, pueden tener consecuencias como:

Tomar decisiones drásticas: terminar con su pareja, dejar de hablar con la familia o amigos, dejar el trabajo, entre otros.

-Estar irascible: No pensar con claridad.

-Sentirse herido: Consecuencia del problema presente.

-Acumular problemas: La frustración puede volcarse hacia la pareja o compañeros de trabajo, que nada tienen que ver.

“La ansiedad puede convertirse en franca angustia si no le hacemos caso y la dejamos crecer, y la angustia nos hace reaccionar mal frente a los conflictos, los cuales ahora percibiremos como una amenaza ante la cual nos podemos paralizar, huir o atacar”, agregó el psicólogo.

Recomendaciones

Antes de intentar resolver un conflicto y saldar esas deudas pendientes que se tienen en el pasado, se recomienda considerar los siguientes pasos:

-Asimilar la situación.

-Expresar las emociones personales.

-Pensar en las consecuencias negativas de las circunstancias.

-Analizar las acciones a tomar, sus consecuencias y cómo afrontarlas.

-Examinar miedos y creencias personales en torno al problema.

“Esto tiene que ver con hacerse cargo, es decir, no echarle la culpa al empedrado, y pensar más bien que el problema puede estar en uno mismo al igual que la solución. Después de todo no tenemos control sobre lo que otros piensan o hacen, sólo tenemos control sobre nuestras propias acciones o inacción; no podemos pensar siempre que a nosotros nos ocurren las cosas, también podemos hacer que ocurran cosas”, concluye Cox.