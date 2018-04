Gata es rescatada en aeropuerto de Nueva York luego de escapar de su dueña por 8 días

Todos los que han viajado con sus mascotas comparten la misma preocupaci√≥n: ¬ŅY qu√© hago si se me escapa en alg√ļn lado? esa desagradable situaci√≥n en la que se encontr√≥ la due√Īa de Pepper, luego de que la peque√Īa gata se asustara durante el proceso de abordaje en el aeropuerto JFK de Nueva York.

Al principio se temi√≥ lo peor luego de que se le perdi√≥ la vista, debido a la cantidad de peligros para un peque√Īo animal como Pepper. Sin embargo, varios pasajeros y empleados comenzaron a reportar avistamientos de la minina en las √°reas de equipaje y abordaje.

Su due√Īa no pod√≠a quedarse a buscar a la gata, ya que deb√≠a completar su mudanza a China por un tema de trabajo. Por suerte, la autoridad portuaria prometi√≥ encontrarla y devolv√©rsela lo m√°s pronto posible.

Pepper still remains elusive in JFK Airport's Terminal 4 but, Pepper appears healthy. #PAPD police officers are continuing their efforts to rescue Pepper and return to her owner. Officers have been leaving food for Pepper in the areas of her sightings. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/owuBgCLq3b — Port Authority PBA (@PAPD911) April 27, 2018

“Pepper todav√≠a se mantiene elusiva en el aeropuerto JFK, terminal 4, aunque parece estar saludable. La polic√≠a contin√ļa sus esfuerzos para rescatarla y devolverla a su due√Īa”, afirm√≥ la autoridad portuaria a trav√©s de Twitter.

Se intentaron varias estrategias para capturar a la gata de 4 a√Īos, incluyendo comida, juguetes y jaulas de trampa hechas para situaciones como √©sta. Sin embargo, Pepper parec√≠a evadirlo todo sin ning√ļn problema.

Cada día que pasaba hacia más complejo el recuperar a Pepper, ya que era imposible garantizar su supervivencia en el aeropuerto sin supervisión.

Pepper the Cat, lost on 4/20/18 in Terminal 4, JFK, has been sighted. #PAPD is now attempting to rescue Pepper. Humane traps have been set up in hopes the PAPD can reunite Pepper with its owner. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/qOnTN2OxUk — Port Authority PBA (@PAPD911) April 26, 2018

Finalmente, la gata fue rescatada luego de que la autoridad portuaria obtuviera la ayuda de una de las amigas de la due√Īa de Pepper, Nuan Tang.

La gata reconoci√≥ su voz de manera pr√°cticamente inmediata, corriendo hacia ella. Esto permiti√≥ finalmente su captura, y el alivio de su due√Īa.

Port Authority Police rescue Pepper the Cat in Terminal 4, JFK. P.O. Kameel Juman (front, left) led the effort which included enlisting Pepper's owner's friend Nuan Lang (front, right). Rear, L-R #PAPD POs Ann Armstrong, Alfred Morgado & Sean McCafferty. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/kfEj6O8S38 — Port Authority PBA (@PAPD911) April 28, 2018

Pepper fue encontrada en un estado saludable, en parte gracias a que los trabajadores del aeropuerto y la Autoridad Portuaria le habían dejado comida y agua de manera constante. En total, estuvo desaparecida por 8 días.

Por el momento, Nuan Tang est√° buscando una forma de poder llevar de manera segura a Pepper de vuelta a su due√Īa en China.