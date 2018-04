Extraños mapaches "zombies" atemorizan a habitantes de Ohio en EEUU

Los mapaches son normalmente criaturas nocturnas y temerosas que se desplazan a cuatro patas. Excepto en Ohio, donde algunos se comportan de una manera extra√Īa y amenazante y se los ve parados en dos patas a plena luz del d√≠a.

En las √ļltimas dos semanas la polic√≠a de Youngstown, una ciudad de ese estado estadounidense, ha atendido cerca de 15 llamadas de residentes que dijeron haber visto mapaches que parec√≠an “zombies”, seg√ļn inform√≥ el canal local WKBN.

Sus testimonios coinciden al describir a los mamíferos adoptando una postura agresiva, lo que hace pensar que han perdido el miedo a los humanos: ni el ruido ni los movimientos los hacen huir.

Robert Coggeshall, un exbanquero dedicado a la fotograf√≠a naturalista, comprob√≥ justo en frente de su casa el “comportamiento extremadamente extra√Īo” de un mapache, que irrumpi√≥ cuando jugaba con sus perros.

“Se par√≥ sobre sus patas traseras, no hab√≠a visto un mapache actuar as√≠ antes, mostr√≥ sus colmillos, luego cay√≥ de espaldas en estado casi comatoso”, cont√≥ a la televisora.

Una foto que tomó del animal, de pie, babeando y con los labios tensos por encima de sus colmillos, se volvió viral en internet.

El hombre ha sido contactado desde todos los rincones de Estados Unidos.

Good morning, last night I learned the zombie raccoon apocalypse is taking my hometown by storm. #ThoughtsandPrayers pic.twitter.com/W4RVaSN6Or

I usually make stuff up but this is true yall.

Residents of Youngstown, Ohio began noticing something odd about the local raccoon population. The animals are out during the day, standing on their back legs, bearing their teeth and staggering around like extras in a Romero movie. pic.twitter.com/3MBlzLzdAK

— Mack (@macksaidthis) April 6, 2018