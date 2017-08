Hormigas forman impactantes "islas" para sobrevivir a las inundaciones en Texas

Luego de las graves inundaciones provocadas por la tormenta Harvey en Texas, Estados Unidos, un llamativo fenómeno ha sido registrado por varias personas.

Las protagonistas son las hormigas de fuego, las que han formado verdaderas “balsas” para sobrevivir ante el paso de las aguas.

Tal como se puede apreciar en diversas imágenes difundidas a través de las redes sociales, estos insectos han formado grandes masas flotantes para buscar tierra firme y así salvar a la colonia.

Uno de los registros más llamativos es el que subió el periodista del periódico Houston Chronicle, Mike Hixenbaugh, en el que advierte sobre los riesgos de caer sobre una de estas concentraciones de hormigas.

Efectivamente, según expertos como Timothy C. Lockley, estos insectos responden rápido y de manera agresiva a cualquier alteración de la colonia o de la fuente de alimento.

“Una sola hormiga de fuego puede picar repetidamente, y lo hará aún después de que el saco de veneno haya quedado vacío”, explica Lockley. De hecho, el nombre hormiga de fuego proviene de la sensación de ardor que genera su picazón.

And look, guys. The ants are now just feet from house. pic.twitter.com/rt2aU7Uvm3

En tanto, el entómologo de la Universidad de Texas, Alex Wild, comentó al sitio The Atlantic que es normal que estas hormigas aprovechen las inundaciones para buscar nuevos asentamientos, aunque lo extraño es que lo hagan en cantidades tan grandes.

Originarias de Sudamérica, fueron introducidas de manera accidental durante la década de 1930 por una embarcación brasileña.

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl

— Bill O'Zimmermann (@The_Reliant) August 29, 2017