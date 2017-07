Nunca antes visto: impacto causa leona que amamanta a cachorro de leopardo

Una situación inédita ha ocurrido en Tanzania y ha sorprendido a animalistas y expertos de todo el mundo: una leona fue captada amamantando a un cachorro de leopardo.

Esto ha causado impacto debido a que nunca antes se había documentado un caso similar, relata Luke Hunter, presidente de la ONG de protección a felinos Panthera, al periódico estadounidense The Washington Post.

Hunter fue quien recibió las fotografías esta semana por parte de un grupo de socios que vieron el tierno momento, y las publicó.

De acuerdo al experto, hasta ahora se ha visto a animales en cautiverio amamantar a cachorros de otras especies, pero nunca antes se había sabido de grandes carnívoros que lo hicieran.

De hecho, lo normal sería que la leona hubiese matado al pequeño leopardo.

Los felinos de las imágenes habitan en la Zona de conservación de Ngorongoro. Allí, la leona, de nombre Nosikitok, dio a luz en junio pasado a tres cachorros.

Por lo mismo es que seguramente las hormonas y el instinto maternal la llevaron a cuidar de un cachorro que no era suyo, expresa Hunter. “Esto sencillamente no hubiese ocurrido si ella no estuviese amamantando a sus propios bebés”, recalcó.

Se desconoce si los cachorros de la leona están a salvo o murieron, y tampoco se sabe si la madre del pequeño leopardo está viva.