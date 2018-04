Rector Duoc UC por extensión de gratuidad: Es una señal política de decir que esto importa

El presidente Sebasti√°n Pi√Īera dio a conocer durante esta jornada el proyecto de ley que ampl√≠a el beneficio de la gratuidad para aquellos estudiantes que son parte de Institutos Profesionales (IP) y de Centros de Formaci√≥n T√©cnica (CFT).

El rector del Duoc UC, Ricardo Paredes, convers√≥ con el Expreso B√≠o B√≠o sobre este anuncio y sostuvo que “realmente hay un √©nfasis de mandar una se√Īal pol√≠tica clara de decir esto importa, es un sector que nos mueve y que vamos a dedicarle recursos y no s√≥lo palabras”.

“Creo que en el dise√Īo de la ley, en la discusi√≥n parlamentaria, tiene que haber un cuidado y una precisi√≥n. Si bien es cierto que compartimos que faltan t√©cnicos, podr√≠amos decir, no falta cualquier tipo de t√©cnico”, agreg√≥ Paredes.

Bajo esa misma l√≠nea indic√≥ que “sabemos que hay ciertas instituciones que forman t√©cnicos y hay un exceso y no encuentran trabajo, no tienen buenos salarios. Entonces hay que hacer un dise√Īo cuidadoso, para que la calidad sobre todo no se vaya a perder en una pol√≠tica muy general”.

“Hay temas de finamiento, de trabajo y de cuidado para que esto no se traduzca en algo negativo, pero creo yo que gruesamente, en el mundo t√©cnico profesional, hoy el problema del d√©ficit es sustancialmente menor que en el mundo universitario”, agreg√≥.

