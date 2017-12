"Uno no soporta las agresiones": diputado Meza responde a criticas por inicio de trabajos

Miércoles 20 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:15

Este miércoles el diputado del Partido Radical, Fernando Meza, se refirió en la Cámara a los trabajadores de TVN que criticaron la determinación de los parlamentarios de iniciar el trabajo legislativo a las 17:00 horas el próximo martes 2 de enero.

En ese contexto, agregó que la señal estatal debería entregar un listado de los “pseudoperiodistas” y “pseudoopinólogos” que se manifestaron contra la medida.

En conversación con Podría Ser Peor, Meza sostuvo que hay momentos en “que uno no soporta las agresiones. Estaba viendo el matinal en la mañana de TVN y me sorprendió cuando se empiezan a reír de que los parlamentarios ganamos $10 millones y que nos fijamos el sueldo nosotros“.

Por lo mismo, agregó que se trataría de “una cantidad de mentiras que se arrastran de hace tiempo, que son falsedades, yo quisiera decir que yo estoy en completo desacuerdo en poner el horario el 2 de enero en la tarde, el horario es de 10:30 de la mañana y nos retiramos a las 22:00 horas”.

Además, Meza aclaró que “lo que me molestó y me molesta es la situación de acoso (…) Nosotros no calentamos el asiento, no por culpa de unas cuantas ovejas negras que arruinan esta linda actividad vamos a caer todos en el mismo saco“.

Escucha la entrevista completa aquí: