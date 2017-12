Directora de Fundación Selenna tilda de "desacertados" dichos de Piñera por transgéneros

La directora de la Fundación Selenna -que apoya a niños transgénero- Evelyn Silva, se refirió a los dichos del candidato Sebastián Piñera en el debate radial Archi, donde sostuvo que hay casos de transgéneros que se “corrigen” con la edad.

En entrevista con Podría Ser Peor, Silva expresó que las palabras de la carta de Chile Vamos fueron “desacertadas de parte de una persona que ni sabe la realidad de tener un hijo o hija transgénero. Yo sé que es difícil, soy mamá, no fue fácil, no es que nosotros tomemos decisiones por nuestro hijos, pero creo que alguien que pretende llevar al país adelante debió acudir a las conversaciones se les emplazó”.

Por lo mismo, agregó que “esto no es un capricho, no es una fase, no es una etapa, no se pega y que los niños y las niñas son personas”.

Para la mujer las afirmaciones de Piñera tienen origen en sus asesores.

“Tenemos clara la postura de Jacqueline Van Rysselberghe, del senador Ossandón, tenemos claro lo que opina la ultra derecha conservadora sobre nuestros hijos, y es una frase desacertada primero porque no hay nada que ‘corregir’“, explicó Silva.

Respecto a la hija de la directora, comentó que ella hizo su tránsito a los cuatro años.

Escucha la entrevista completa aquí: