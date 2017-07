Diputado Nuñez y abstención de Chávez en proyecto de aborto: Es el Marcelo Díaz del congreso

Producto de la abstención del diputado Marcelo Chávez (DC) en la votación del proyecto que busca despenalizar el aborto en tres causales es que se entrampó la tramitación y pasó a Comisión Mixta, con alto riesgo de que no se apruebe.

Dicha decisión le valió un sinfín de críticas al diputado puesto que, además de ser parte de la coalición de gobierno, quienes impulsaron dicho proyecto, el partido había comprometido los votos de sus parlamentarios para sacarlo adelante.

En entrevista con Podría Ser Peor, el diputado PPD Marco Antonio Nuñez aseguró que hoy es un día triste porque “no podemos creer que haya parlamentarios que no vinieron y otros que votaron con la derecha para tener este resultado que lamentamos profundamente aquellos que amamos la libertad y la defensa de las mujeres”.

Durante los dos años de tramitación del proyecto, explicó, todos los requerimientos que hizo la DC se lo otorgaron, pero sin desnaturalizar su esencia. “Nos pidieron que los profesionales que participaran en la interrupción tuvieran objeción de conciencia, les dijimos que sí y siempre habían matices“, explicó.

Sin embargo, Nuñez no sólo culpó a los parlamentarios sino que al ministro Secretario General de la Presidencia y a Carolina Goic, puesto que el primero no supo ver “como venía la mano” y la segunda porque no le dio indicaciones a sus diputados.

“Ha sido un traspié que no esperábamos y no sabemos si habrá proyecto de ley por lo menos hasta octubre”, señaló el político, quien aseguró que “esto habla mal de los que se comprometieron y no estuvieron“, quienes preferirían el descuento por el día no trabajado que enfrentar la realidad.

“Esto es como que te hagan un gol en el minuto 94 faltando segundos para el fin del partido y te lo empatan. Legislativamente este es el palo de Pinilla. El diputado Chávez es el Marcelo Díaz del Congreso“, broméo.

