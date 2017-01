Mónica Godoy: El teatro me llena el alma, no me ha merecido la pena volver a la televisión

“Bajo Terapia” se exhibió durante el 2016 llevando cerca de 28 mil espectadores a sus funciones, transformándose en una de las obras más vistas del año pasado. Obra que vuelve, en el marco del Festival Santiago a Mil

En conversación con Expreso Bío Bío, Mónica Godoy, parte de este trabajo, señaló que es un texto muy ágil y sorprendente con varios giros, donde están sobre el escenario todo el tiempo los seis actores que componen la obra.

“Bajo Terapia” se trata de una terapia donde acuden tres parejas muy distintas entre sí. “La pareja que lleva 20 años o más que se conocieron en el colegio, una relación con hijo un poco desgastada”.

“La otra apareja es un poco más joven y llevan tres años de relación, por lo tanto están en toda la efervescencia en toda la excitación y es puro amor y felicidad, aunque también tienen una “yayita” escondida”

“También está la pareja que lleva unos años intermedios, unos siete años pero que ya es madura, donde vemos que el hombre tiene un carácter muy fuerte y que al mujer es más bien sumisa, y va un poco atrás y a la sombra de su marido”, contó la actriz.

Pese a su dramatismo, Godoy comentó que es muy rápida, dinámica, y todo se hace “a través del humor, pero también con temas bastante de peso y que hay que conversar y reflexionar cuando uno está en pareja”, contó.

En el reparto, se encuentran Amaya Forch, Nicolás Saavedra, Willy Semler, María José Illanes e Iván Álvarez.

Quedan pocas funciones de la obra, el domingo se presentarán en Estación Central, luego en La Florida, y posteriormente en Colchagua.

En cuanto a sus proyectos, la actriz comentó que está totalmente dedicada al teatro, y aunque es bastante nueva, señala que le ha fascinado el rubro.

ha sido un súper buen espacio, para mí que he hecho súper poco teatro, he hecho solamente cuatro obras ha sido muy enriquecedor, ha sido de un aprendizaje maravilloso”

En cuanto a su regreso a la televisión señaló que “no me ha merecido la pena volver porque no ha sido algo que me cuadra por todos lados, el personaje, el horario, la retribución económica como para que yo vuelva”.

“Puede ser también porque me ha llenado tanto el alma este año que he hecho teatro y voy a seguir el próximo año. Si no hubiera tenido el teatro hubiera tenido más la urgencia de actuar en televisión en cine, en lo que sea. Pero he tenido al suerte de poder quedarme aquí y ha sido muy rico”, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Ángeles Araya en el Expreso Bío Bío: