31 Minutos presenta obra Romeo y Julieta: La convertimos en una tragicomedia

En el marco de el Festival Teatro a Mil 2017 31 minutos estará presentando la obra “Romeo y Julieta” para conmemorar los 400 años del nacimiento de William Shakespeare, sin embargo, sin abandonar su conocido y popular estilo.

En conversación con Expreso Bío Bío el creador y director de 31 minutos Álvaro Díaz reconoció que nunca estuvo muy familiarizado con este texto, ya que nunca había leído este clásico de la literatura.

“No confiábamos mucho en la historia y había que confiar mucho más en Shakespeare”, argumentando que “es la adaptación del texto más famoso en la historia de la dramaturgia”.

“Lo que hemos logrado o lo que creemos, por la participación del público, es que la gente se involucra en un Shakespeare en algún minuto interpretado por títeres en tono de tragicomedia”, reconoció.

Según Díaz, los asistentes no están pensando en Patana, ni en Mario Hugo, si no que realmente piensan en Julieta, en Romeo, en la inconsciencia de los padres.

Además, indicó que los niños son un público “complicadísimo y por eso la mayoría de los montajes no enfrenta a los niños si no que trata de mantenerlos ocupados, saltando, gritando y no interesados porque es más difícil, porque los niños no tienen ningún tipo de consideración si se aburren”, reveló.

Para la compañía la idea que tiene esta obra es captar a los más pequeños, ya que “está hecha en un lenguaje para niños que se va a entender y los niños tienen que involucrarse en este sufrimiento”.

De todas maneras, aseguró que el clásico de la literatura fue convertido en una tragicomedia, para que fuera más al estilo 31 minutos y más propicio para los meneros.

“Nosotros lo convertimos en una tragicomedia porque no podemos dejar el espíritu de 31 minutos de lado y hay mucha conciencia de que no puede terminar mal”, contó.

Quedan tres funciones disponibles para la obra Romeo y Julieta, el 15 de enero se presentará en Melipilla en el Estadio Municipal, el 20 de enero en Puente Alto en el Parque Juan PAblo II en Bajos de Mena y en la la Granja en Parque Brasil avenida Punta Arenas 6711.

El panorama es totalmente gratuito y para más información sobre horarios o adquisición de entradas es necesario entrar a www.fundacionteatroamil.cl

Escucha a continuación la entrevista realizada en el Expreso Bío Bío: