Ansog: entre los 19 y los 32 años un gendarme gana entre 300 y 350 mil pesos

Cuando la ciudadanía se sorprendió por la millonaria jubilación de la ex esposa de Osvaldo Andrade hace seis meses, hoy la Contraloría detectó a 400 funcionarios de Gendarmería a punto de recibir “jubilazos“, algunos con sueldos superiores a los 2 millones y medio de pesos.

En conversación con el Podría Ser Peor el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Asog), Joe González, indicó que primero, hay que hacer una diferencia con lo que ocurrió hace seis meses con Myriam Olate.

“Aquí lo que señala Contraloría es que hay al rededor de 400 personas que estarían en condición de jubilar bajo el régimen Dipreca, pero supuestamente no cumpliendo con uno de los requisitos, que es el de la permanencia en una unidad penal”, explicó.

Durante la jornada, la Ansog, se reunió con el ministro de Justicia y el Subsecretario para abordar el tema de las pensiones.

“En definitiva nosotros somos bastante críticos de cómo se abusó del sistema y justamente nosotros le estamos pidiendo a la autoridad que se redacte un proyecto de ley que pueda reintrerpretar la norma original y que en alguna medida no permita el abuso de parte de algunas autoridades de la institución, eso es prioritario“, dijo.

Pero según reveló las autoridades indicaron que como el tema ya está judicializado a través de los recursos de protección que se han presentado por los propios funcionarios -incluida Ansog- “este tema no se puede legislar en este momento y es por eso que todavía estamos atravesando estas seguidillas de noticias que muchas veces son un poco tendenciosas, porque en definitiva te deja entrever que es todo el personal de Gendarmería que ha abusado del sistema y nosotros somos más de 17 mil funcionarios”, argumentó.

“Por eso le estamos pidiendo al Gobierno que ejecute con rapidez un proyecto de ley que de una vez por todas finalice este tema y que no permita esta arbitrariedad de parte de ciertas personas que han abusado del sistema, nosotros somos los primeros en denunciar, somos los primeros en estar de acuerdo que se regule, pero exigimos también que este tema se termine de una vez por todas“.

González, indicó que quieren prontamente zanjar este tema, pues hay otras áreas que urgen aún más como el asunto de “la infraestructura, la carencia de medios de seguridad idóneos para enfrentar la labor penitenciaria, los turnos inhumanos que todavía están trabajando miles de funcionarios”.

Por esto, aseguró que gran parte de los gendarmes están comprometidos, pero que necesitan que las autoridades se comprometan y apoyen puesto que el “sistema no se puede sostener única y exclusivamente por el empeño que le pone al gente de Gendarmería“, criticó.

Y agregó que “aquí tiene que haber un interés del Estado, del Gobierno, y de la ciudadanía en general para enterarse de lo que realmente se vive en las cárceles, y que no pasa necesariamente por los temas que se han conocido respecto al abusos de ciertas personas”.

El presidente de Ansog, señaló que esperan que el Gobierno entienda esto y transforme Gendarmería en una verdadera institución “y que no dependa exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de turno, si no que responda a una política de Estado”, planteó.

En este sentido, manifestó que no existe hasta la fecha un apoyo real por parte de las autoridades ni tampoco por parte de la ciudadanía, argumentando que no entienden la magnitud de la labor que están realizando.

“Es súper importante lo que hacemos en la seguridad pública y derechamente parece que en este Estado chileno no se entiende ni se comprende que realmente debiera ser una labor fundamental a la hora de establecer políticas de seguridad ciudadana (…) pero todo se centra en Carabineros, investigaciones y Poder Judicial y el sistema penitenciario queda totalmente de lado“, criticó.

González, reveló que el sueldo que gana un gerdarme promedio es bastante bajo, muy lejano a las cifras que se conocieron de los 400 funcionarios y sus “jubilazos”, informando que cuando comienza su carrera “no gana más de 300 lucas y eso evidentemente se mantiene por muchos años, porque como no hay carrera funcionaria, los funcionarios pasan 15 o más años en el mismo grado”.

“Hay funcionarios que llevan 15-16 años de servicio y que han ascendido una sola vez subiendo el sueldo 30-35 mil pesos no más”.

“Entran a los 18-19-20 años y pasan muchos años encerrados prácticamente sin poder salir un par de veces al año, hay gente que trabaja 30×1 (…) esa es la realidad que está viviendo el personal de gendarmería y esa es la gente que no ha abusado del sistema y que tampoco nunca va a llegar a abusar“.

Esto quiere decir que entre los 19 años y los 32 años un gendarme gana aproximadamente entre 300 y 350 mil pesos promedio, según detalló a La Radio.

“La proyección de carrera funcionaria es esa, hay gente que lleva más años de servicio, particularmente más de 20 años que ha ascendido pero hay gente que ingresó a partir del año 2010 y esa gente no tiene ninguna proyección de carrera“.

Ante esto, criticó que también existe falta de transparencia con los jóvenes al momento de ingresar.

“Ese es el problema, cómo una institución le miente a la gente cuando ingresa y no les explicita cómo va a ser realmente su vida funcionaria, es decir, va a estar restringida su libertad, porque es así, te restringe la libertad de movimiento, segundo, no va haber proyección de carrera funcionaria (…)y muchas veces el hacinamiento que viven los propios presos lo viven los funcionarios, porque no hay infraestructura“, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: