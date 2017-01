Esperanza Silva y premios Caleuche: Es gratificante darle soporte a un oficio tan precario

Este 24 de enero en el Teatro Oriente se realizará la segunda versión de los Premios Caleuche organizado por Chileactores en conjunto con VTR, donde el gremio busca premiar las mejores interpretaciones de los actores a nivel nacional.

En conversación con Expreso Bío Bío, la actriz y presidenta de Chileactores, Esperanza Silva, señaló estar muy contenta por esta nueva entrega de los premios y confesó que están trabajando arduamente para que todo salga bien, en esta ceremonia, que a su juicio ya se ha vuelto un programa de televisión.

“Hemos aprendido mucho y tenemos un gran equipo detrás, tenemos a Reinaldo Sepúlveda en la dirección del programa, porque esto es un programa y lleva el show y hay hartas sorpresas para el show, vamos creciendo, vamos creciendo también como show, como programa de televisión”.

Además, indicó que es gratificante poder premiar a sus colegas en esta industria un tanto injusta.

“Es gratificante poder darle soporte a un oficio que es tan precario y que tiene tan pocos recursos para mantenerse en el tiempo. Podemos a través de la Fundación Gestionarte hacer este tipo de cosas que es relevar la importancia del actor en la sociedad, porque el actor no es solamente un intérprete, es un ser social antes que todo y con los proyectos inclusivos también e la fundación queremos que al cultura sea un derecho para todos”.

La segunda versión de los premios, será en alianza con radio Bío Bío y CNN Chile, ante lo cual Silva, señaló estar muy contenta, porque “la verdad es que nosotros no somos la alfombra roja, ni los rostros, no somos ese tipo de espectáculo, si no que queremos apuntar a la calidad del trabajo actoral que en estos momentos la dindustria audiovisual está media de capa caída en cuanto a al televisión como soporte, yo creo que es mucho más importante destacar el trabajo de los actores”, indicó.

Según ella, esta ceremonia dignifica el oficio del actor, “entonces es muy bonito poder reconocer a los actores, los grandes trabajos porque muchas veces hay series, teleseries o películas que al gente no ve mucho, pero hay unas joyitas de trabajo actoral dentro de ellas”.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 13 de enero a las 23:59 horas, para todos los pertenecientes a Chileactores deben ingresar a http://chileactores.evoting.cl/ y solo deben tener a mano su cédula de identidad.

Escucha a continuación la entrevista completa realizada en el Expreso Bío Bío