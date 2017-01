Experto por incendio en Valparaíso: es una realidad que viene instalándose hace una década

143 personas se encuentran en albergues y 220 hectáreas consumidas es el saldo que ha dejado hasta ahora el incendio que afectó una vez más a los cerros de Valparaíso.

En conversación con Expreso Bío Bío, el experto en gestión de emergencias Michelle de L’herbe, comentó que el día de hoy se realizará una comisión para abarcar el tema de los incendios forestales, que contará con la presencia del ministro de Agricultura, el director de Conaf y el director de la Onemi.

Según el experto, el tipo de incendio que afectó al sector de Laguna Verde, es un incendio denominado de ataque ampliado, es decir, incendios que requieren de logística diferente, “porque hay un porcentaje muy pequeño de incendio que es solo el 1%, pero que genera el 70% del daño”.

De L’herbe, indicó que esta es una realidad que ya viene instalándose durante la última década, y que a pesar de la tragedia vivida ahora en Valparaíso, es un problema mucho más amplio.

“No solamente tiene que ver con lo que estamos viendo en Valparaíso, acá hay un problema sistémico que requiere de ampliar la logística de combate y podríamos decir, cambiar la configuración de nuestros recursos para combatir incendios forestales, eso es algo de lo cual estamos al debe“.

Para el profesional, es necesario pensar en mecanismos de prevención y contar con mayor planificación, sin embargo, sostiene que los incendios se están escapando por las condiciones en las que se dan, que responden a varias variables.

“Aquí hay variables que son permanentes, que son constantes o que son anticipables, una es la topografía, obviamente. No es lo mismo un incendio en plano que un incendio en ladera, sobre todo si esa ladera tiene 45° grados por ejemplo de inclinación, el fuego va a propagarse más rápido. No es lo mismo que un combustible húmedo en época donde ha habido años de lluvia, versus un combustible seco que es el que tenemos hoy día por el estrés hídrico, esas son condiciones que son anticipables que no ocurren de un día para otro”, señala.

En el caso de Valparaíso, y su historial con los incendios, indicó que la planificación territorial es fundamental. No obstante, hizo hincapié en tener conciencia de que estos acontecimientos vienen desde el mes pasado.

“No nos olvidemos que hemos tenido situaciones catastróficas desde noviembre pasado, lo que pasa es que hoy día nos llama la atención porque esta dinámica de los incendios ya progresó de zonas inhabitadas a zonas habitadas, pero el comportamiento de los incendios no varía respecto de lo que ocurrió en noviembre a lo que ocurrió en diciembre y a lo que va a ocurrir en enero”.

En este sentido aclaró que “que durante el mes de enero y parte de febrero es cuando se genera el peak de superficie quemada en el país en el análisis histórico, por lo tanto esta situación es muy compleja para lo que se observa para el mes que viene, especialmente porque la temporada empieza a correrse hacia el sur, donde tenemos un combustible más pesado y por lo tanto es difícil de apagar”.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: