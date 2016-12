Comisión contra violencia en La Araucanía: trabajo debe acompañarse por una actitud política

El lunes la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta la Región de La Araucanía quien se dirigió hasta la Intendencia para participar de una nueva sesión de la Comisión Asesora Presidencial, con la finalidad de conocer el trabajo realizado por la instancia durante este tiempo.

Al término de la reunión, Bachelet destacó el trabajo realizado por el obispo Héctor Vargas, quien ha liderado las sesiones de la comisión.

En conversación con Expreso Bío Bío, Emilio Taladriz, director de la multigremial de La Araucanía y miembro de la Comisión Asesora Presidencial en La Araucanía, indicó que esta visita se encontraba en el marco de lo que se había trabajado.

“Fue una visita productiva, se le puso en mayor forma los avances de los trabajos, estamos cerca de los acuerdos”, dijo.

Añadió que en lo que respecta modificación en cierta legislación, se ve un cierto consenso, lo mismo que en relación a las propuestas de desarrollo para nuestra región, donde destacó que hay un alto grado de acuerdo también.

“Hay que recordar que nuestra región lamentablemente un año tras otro está en los peores índices de desarrollo, mayores niveles de pobreza y donde quizás tenemos que afinar la mirada que tenemos respecto a lo que fue el proceso histórico de nuestra región que es de donde se originan tal vez los problemas que estamos teniendo hoy, por ahí todavía tenemos trabajo pendiente, pero estamos tratando de acercarnos a sacar una posición de consenso”, precisó.

Asimismo, puntualizó que existe una diferencia entre reconocer al pueblo mapuche y cómo quieren ese reconocimiento. “Ahí hay que avanzar y ahí me refiero a temas políticos, hay otros temas que no hemos entrado en profundidad que es el tema de la violencia que se vive en la región, obviamente que todos los acuerdos que logremos en la región si no se ven acompañados por un control, vamos a fracasar”, añadió.

Asimismo, explicó que la mesa asesora tiene temas de trabajo como la Comisión de Reconocimiento y Paz Social; la Comisión Histórica, Comisión de Desarrollo y Subcomisión de Legislación.

“Estamos juntando los trabajos de las cuatro comisiones para lograr quórum de consenso de las distintas materias de cada una de las comisiones”, dijo

“Si nuestro trabajo no se ve acompañado por un resultado del sistema judicial, por una actitud política de terminar con la violencia y esa misma actitud no se transforma en un resultado para terminar con la violencia, nuestro trabajo se va a ver empañado”, manifestó.

Respecto a la situación de la machi Francisca Linconao quien es una de las imputadas en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, explicó que el viernes recibió una visita del recién nombrado intendente, lo que le parece “muy extraño porque el mismo gobierno es querellante en este caso, entonces el querellante visita a una de las partes acusadas (…) veo una injerencia del Ministerio del Interior casi rozando el ámbito judicial. El Estado de Chile debe detener esta violencia que nos golpea día a día”, concluyó.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: