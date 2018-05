Decano de Facultad de Derecho de U. de Chile reitera llamado a estudiantes a deponer toma

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, reiteró su llamado a los estudiantes que mantienen la toma del recinto a deponerla.

Seg√ļn lo reporteado, el 28 de abril, luego de ocho meses de investigaciones internas en contra del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, por una denuncia de acoso sexual de una de sus estudiantes, el sumario desestim√≥ la figura de ‚Äúacoso‚ÄĚ.

Por ello los estudiantes están movilizados. Al respecto, el decano manifestó que los detalles del proceso son secretos, pues todavía quedan pendientes recursos establecidos por la ley.

Sin embargo, explicó que se han tomado diversas medidas en materia de igualdad de género y para combatir los abusos de poder. Además llamó a los alumnos a participar de los cambios.

“Invitamos a los y las estudiantes a instalar, de inmediato, nuevas mesas de trabajo que propongan medidas para corregir y perfeccionar la normativa vigente en relaci√≥n a la prevenci√≥n y tratamiento de denuncias por acoso sexual, acoso laboral y discriminaciones arbitrarias”, manifest√≥ en un comunicado.

Por √ļltimo, Harasic llam√≥ a deponer la toma pues “la continuaci√≥n de la ocupaci√≥n de las dependencias de la Facultad no es una v√≠a id√≥nea para condicionar el resultado final de los recursos legales que se interpongan”.

Lee el comunicado completo a continuación:

A la comunidad universitaria,

Con motivo de la ocupación estudiantil de las dependencias de la Facultad, se hace necesario y conveniente informar acerca de los antecedentes que el Decano pusiera en conocimiento del Consejo de Facultad en la sesión del pasado 2 de mayo, así como de otros eventos ocurridos luego de ello.

1. Con fecha 10 de abril, se recibió en Decanato el expediente del sumario y la vista del fiscal que se pronuncia acerca de la denuncia en contra del profesor Carlos Carmona.

2. El d√≠a viernes 20 de abril, a mediod√≠a, un grupo de estudiantes se manifest√≥ en el hall del edificio de P√≠o Nono, en contra de la permanencia del profesor Carmona y de las deficiencias del ‚ÄúProtocolo de actuaci√≥n ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminaci√≥n arbitraria‚ÄĚ. Ante los manifestantes all√≠ congregados, el Decano se√Īal√≥ que el sumario se encontraba pr√≥ximo a ser resuelto, y los invit√≥ a una reuni√≥n inmediata para evaluar sus propuestas de modificaci√≥n a la normativa antes referida.

3. Se hace presente que ya desde el 20 de diciembre de 2017, el Decano, el Director Académico, el Coordinador de Asuntos Estudiantiles y la profesora Carolina Bruna han sostenido reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Sexualidades y Géneros (SESEGEN), cuya agenda incluye:

a) Revisi√≥n del ‚ÄúProtocolo de denuncias por actos discriminatorios en raz√≥n de g√©nero u orientaci√≥n sexual‚ÄĚ de la Facultad. (en proceso)

b) Revisi√≥n de propuesta de taller de inducci√≥n sobre ‚ÄúG√©nero y diversidad sexual‚ÄĚ en el marco de la recepci√≥n de los estudiantes de la generaci√≥n 2018. (realizado)

c) Revisi√≥n del ‚ÄúInstructivo de ayudantes estudiantes‚ÄĚ para prevenir situaciones de acoso sexual y abuso de poder. (pendiente).

4. Con fecha lunes 23 de abril, el Decano, el Vicedecano y la Jefa de Gabinete sostuvieron una reunión con tres representantes de SESEGEN, entre las que se encontraban las voceras de la ocupación, Danae Bórax y Emilia Schneider. En dicha ocasión, las estudiantes manifestaron que, en el entendido de que habrían ya transcurridos ocho meses desde el inicio de la instrucción del sumario, el Decano debía proceder a destituir inmediatamente al profesor Carmona. El Decano les expresó que se encontraba estudiando los antecedentes sumariales y que tenía previsto dictar la correspondiente resolución, dentro de esa misma semana.

5. Con fecha miércoles 25 de abril se dictó la resolución de término del sumario antes referido, la cual fuera notificada al profesor Carlos Carmona el día jueves 26 de abril.

6. El d√≠a viernes 27 de abril se reunieron el Decano y el Vicedecano con la denunciante a quien, conforme lo dispone el art√≠culo 7 del ‚ÄúProtocolo de actuaci√≥n ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminaci√≥n arbitraria‚ÄĚ, se le comunic√≥ verbalmente la decisi√≥n final del sumario.

7. El mismo día 27 de abril, y en horas de la tarde, concurrieron representantes estudiantiles a la oficina del Decano para informar que, minutos antes, reunidos en una asamblea, los estudiantes había votado a mano alzada proceder a ocupar las dependencias de la Facultad, aduciendo que hasta ese momento el Decano no había dictado resolución final en el sumario. Frente a ello, el Decano explicó que la resolución en cuestión había sido ya dictada, y que ella ya había sido comunicada a la denunciante, y les representó que hubieran decidido proceder ala referida ocupación en base a información inexacta.

Tal como ha ocurrido en otras oportunidades que involucran situaciones de excepci√≥n, personal del Decanato, del Vicedecanato y la Direcci√≥n de Escuela sigui√≥ haciendo uso de sus oficinas, velando por que no se suspendiera la tramitaci√≥n de m√ļltiples asuntos concernientes a la gesti√≥n de la Facultad, que interesan especialmente a los estudiantes.

El d√≠a lunes 7 de mayo, sin embargo, representantes estudiantiles requirieron al Vicedecano que instruyera a que todos los funcionarios hicieran abandono de dicha √°rea. Al mismo tiempo, le reprocharon no haberles pedido autorizaci√≥n a las y los estudiantes para trabajar en aquel lugar. El Vicedecano manifest√≥ que el trabajo que se estaba llevando adelante era de estricto inter√©s de los estudiantes y que bien se pod√≠a establecer una pac√≠fica convivencia con las actividades de la toma. Frente a ello, los representantes propusieron que los funcionarios retiraran de las oficinas de Decanato todos los antecedentes y archivos, y que se dispusieran a trabajar en alg√ļn otro lugar. El Vicedecano insisti√≥ en la sensatez de establecer una regla por la que se pudiera trabajarse en las referidas dependencias mientras no se realizaren asambleas de toma, de modo de no interferir en las actividades estudiantiles. Estas propuestas fueron rechazadas por una asamblea celebrada ayer, 7 de mayo.

Ante la imposibilidad de acceder a los equipos de computación, antecedentes y documentos que se encuentran en el área de Decanato, resulta imposible procesar en lo sucesivo las solicitudes de los estudiantes regulares, egresados, y estudiantes en proceso de obtención del grado.

Adicionalmente, y a la luz del petitorio que el Presidente del CED hizo llegar al Decano al término de la sesión del Consejo de Facultad, antes mencionada, se deja constancia de lo siguiente:

1. La situación del profesor Carlos Carmona no se encuentra afinada a esta fecha, puesto que están pendientes los recursos que establece la ley. Sobre el resultado de ellos pesa un deber de secreto, mientras no esté completamente concluido (artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo).

2. Invitamos a los y las estudiantes a instalar, de inmediato, nuevas mesas de trabajo que propongan medidas para corregir y perfeccionar la normativa vigente en relación a la prevención y tratamiento de denuncias por acoso sexual, acoso laboral y discriminaciones arbitrarias. En esas instancias se hará necesario, también, contar con la participación de las académicas y funcionarias de la Facultad.

La continuación de la ocupación de las dependencias de la Facultad no es una vía idónea para condicionar el resultado final de los recursos legales que se interpongan. En consideración de ello, hacemos un llamado a los y las estudiantes a deponer la ocupación de las dependencias de la Facultad, y a trabajar conjuntamente con la comunidad en la erradicación de toda práctica que atente contra la igualdad.

Decano