Caso Basura: realizan por tercera vez audiencia para pedir sobreseer a exalcalde de Ñuñoa

Cerca de tres horas de duraci√≥n lleva la audiencia donde la defensa del exalcalde de √Ďu√Īoa, Pedro Sabat, est√° intentando conseguir el sobreseimiento a la exautoridad en denominado Caso Basura.

Cabe recodar que Sabat est√° acusado de fraude al fisco en esta causa, donde la Fiscal√≠a est√° buscando que se le de una pena de siete a√Īos de c√°rcel.

Los abogados del exalcalde Sabat han alegado que aqu√≠ no existe ning√ļn hecho constitutivo de delito respecto a la licitaci√≥n de la empresa de basura de la comuna de √Ďu√Īoa en 2012. Adem√°s, se√Īalan que en la elecci√≥n se opt√≥ por la oferta m√°s econ√≥mica y conveniente y que no se hicieron preferencias para dicha empresa, por lo que no habr√≠a fraude al fisco.

Además agregaron que sólo se trata de una acusación que hicieron los concejales de la comuna con fines electorales.

En tanto Sabat insistió en uno de los recesos que es inocente y aseguró que por lo mismo no ha accedido a salidas alternativas en esta causa.

En esta instancia también se está discutiendo el sobreseimiento del exasesor jurídico del municipio, Marcelo Araya.

Es la tercera vez que se discute este tema en una audiencia, donde en las dos oportunidades anteriores fueron rechazadas las peticiones.