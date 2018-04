Haitiano retenido 16 días en aeropuerto de Pudahuel: "Sólo me pude bañar dos veces"

El jueves pasado el haitiano identificado como Clema Neus (24), quien pasó 16 días retenido en el aeropuerto de Pudahuel por no contar con los requisitos necesarios para ingresar a Chile y una reserva de hotel falsa, logró la autorización para entrar luego de una resolución de la Corte Suprema, que declaró ilegal el actuar de la Policía de Investigaciones (PDI).

En entrevista con LUN, el hombre describi√≥ que durante la retenci√≥n “s√≥lo me pude ba√Īar dos veces (…) Dorm√≠a sentado en una silla. Era bien inc√≥modo. Algunas veces me prestaron una cosa m√°s grande que se estiraba en el suelo”.

Adem√°s, asegur√≥ que durante esos d√≠as estuvo en una pieza “donde llegaban otros extranjeros que ten√≠an problemas para entrar al pa√≠s. Pero nadie se qued√≥ ah√≠ conmigo m√°s de dos d√≠as. Ninguno estuvo tanto tiempo como yo. En esa pieza yo no pod√≠a estar solo con una mujer”.

En esa l√≠nea, indic√≥ al medio que si llegaba una mujer lo trasladaban a otro sector para dormir, y una vez llegado ese momento, acot√≥ que no le prestaban frazadas y que “pas√© fr√≠o algunas veces. Mi maleta me la entregaron hace una semana nom√°s (…) Cuatro o cinco PDI me preguntaron c√≥mo estaba. Me llevaban pan con queso, pero a m√≠ no me gusta el queso”.

El hombre mencion√≥ que antes de todo lo vivido en Chile, se dedicaba a orde√Īar vacas y a la construcci√≥n de casas.

Respecto al futuro de Clema, √©ste no tiene claridad, debido que seg√ļn lo estipulado en la legislaci√≥n actual, s√≥lo puede permanecer 90 d√≠as en el pa√≠s.