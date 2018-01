¿Infección urinaria o araña de rincón? Mujer denuncia negligencia en la ex Posta Central

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 14:38

Tres veces tuvo que ir a la ex Posta Central, Carmen Pérez, una mujer venezolana que fue picada por una araña de rincón en su abdomen el martes 23 de enero. Sin embargo, ella junto a su pareja acusan que existió negligencia médica debido a la manera en cómo la atendieron, según dieron a conocer en TVN.

Miguel Moncada, pareja de Pérez, comentó al canal que “mi esposa en la mañana antes de ir al trabajo se fue a colocar la franela y para no prender la luz y no molestar al niño, ella colocó la linterna del teléfono, se puso la polera y sintió la picadura”. Luego, Moncada agregó que notaron que había una araña, la cual pisaron y dejaron en un frasco para llevarla a la ex Posta Central.

En su primera visita al establecimiento, según señaló Moncada, ninguno de los médicos supo reconocer si se trataba de una araña de rincón, por lo que le realizaron exámenes y luego la enviaron a su casa con un par de medicamentos.

Sin embargo, al otro día tuvo que volver ya que tenía fuertes dolores. En el lugar le volvieron a realizar exámenes y le dijeron que se trataba de una infección urinaria aguda y la enviaron nuevamente a su casa.

Durante el jueves 25 de enero tuvo que volver, ya que no aguantaba los dolores y en ese momento la dejaron hospitalizada. Según señaló Moncada, el doctor que estaba de guardia les confirmó que sí se trataba de una picadura de araña de rincón.

Pérez comentó que le dijeron que “esa infección ya estaba allí, que la picadura pudo haber hecho que esa infección evolucionara, pero más no me dijo. Solamente que era un infección”.

Por su parte, la doctora Karin Avendaño, subdirectora médica del Hospital de Urgencia Asistencia Pública señaló que “el antídoto no cuenta con evidencia científica que avale su uso, por el contrario, se ha visto que el uso del antídoto podría generar reacciones adversas en el paciente”.

Avendaño agregó que “está recibiendo en estos momentos todas las medidas de cuidado de sostén que da nuestra institución y está evolucionado de forma favorable”.

En tanto, la pareja piensa en iniciar acciones legales ante el actuar del establecimiento.