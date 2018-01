Familias pernoctaron al aire libre esperando vacunas para la fiebre amarilla en Vitacura

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 10:58 · Actualizado a las 11:13

Molestia existe entre los chilenos interesados en vacunarse contra la fiebre amarilla, luego que la Organización Mundial de la Salud hiciera una recomendación a quienes viajarán a Brasil para que se inoculen contra la enfermedad.

Es sabido que el país sudamericano es uno de los destinos favoritos de los chilenos en las vacaciones. Por lo mismo, quienes planean viajar allí en los próximos días han concurrido a diversos centros asistenciales para poder ser vacunados.

Lee también: ¿Viaje a Brasil?: falta de vacunas contra fiebre amarilla genera caos en clínicas del país

Desde el Gobierno anunciaron que liberaron a los vacunatorios 3 mil dosis de vacunas de un stock de 15 mil, mientras que el resto llegará en los próximos días. Pese a ello, quienes buscan inocularse denuncian baja disponibilidad de la inyección.

Ante esta situación, cientos de personas llegaron durante las últimas horas hasta la Clínica Tabancura de Vitacura para poder vacunarse. Incluso, algunas personas hicieron fila desde la tarde del domingo, durmiendo al exterior del centro asistencial.

Sin embargo, de las cerca de 500 personas que esperaban por una vacuna, sólo 65 lograron su cometido tras acabarse el stock.

Una de las personas que no alcanzó a inocularse comentó a La Radio que la clínica no ha entregado novedades sobre cuándo tendrán más vacunas y aseguró que “estamos decididos a quedarnos, porque en otros lados dicen que no hay”.

“Lo que más nos molesta es que la clínica no se hace cargo. Denante éramos como 500 personas, podrían haberse preocupado de comprar más o decir algo”, indicó.

Otra persona agregó que “en todas partes dicen que van a liberar vacunas para la segunda semana de febrero“, lo que supone un problema para quienes desean viajar antes.

Algo similar ocurre durante la mañana del lunes en la Clínica Indisa, donde decenas de personas esperan por una vacuna. La respuesta es que no hay disponibles.

A toda esta situación se suman los precios. Según denunciaron algunos usuarios, el precio normal de la vacuna ronda por los $38 mil, pero en esta oportunidad el valor ha escalado a precios cercanos a los $70 mil.