Gobierno aseguró que registro de evasores del Transantiago no será un nuevo Dicom

Domingo 28 enero de 2018 | Publicado a las 11:10

El subsecretario de Transportes, Carlos Melo, se refirió a la nueva ley antievasión y llamó a no calificarla como un nuevo Dicom del Transantiago.

El proyecto legislativo ya se encuentra listo para ser promulgado y endurecerá las sanciones para quienes no paguen su pasaje.

Se tratará de una base de datos privada en la que quedarán registradas las personas que sean multadas por no pagar su pasaje en el Transantiago. Los evasores que ingresen a esta lista no podrán obtener licencia de conducir, pase escolar y rebajas mientras la multa no sea pagada.

Ante las criticas a esta iniciativa, el subsecretario de Transportes, Carlos Melo, llamó a no calificar este registro como un Dicom, ya que se ha trabajado para resguardar la privacidad de los usuarios.

En el registro no solo se incluirá a quienes sean multados, sino que se podrá integrar voluntariamente desde el momento en que se adquiere la tarjeta bip!, entregando datos personales básicos para acreditar que es dueño de dicho instrumento de pago.

Cabe destacar que si bien toda persona natural puede acceder a la lista de quiénes están en la base de datos de usuarios del Transantiago, nadie podrá ver quién ha recibido una multa por evadir el pago de su pasaje.