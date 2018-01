En panne y sin revisión técnica: denuncian problemas en ambulancias de Hospital San José

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 16:29

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Jaime Norambuena, conversó con el Podría Ser Otra Cosa sobre las denuncias en videos que llegaron hasta La Radio, sobre las malas condiciones en las que se encuentran parte de las ambulancias del Hospital San José en la comuna de Independencia en la región Metropolitana.

“El tema es que acá en el Hospital San José, en la Unidad de Ambulancias, hace bastante tiempo están viviendo reuniones con la jefatura para manifestar las condiciones precarias con las que están trabajando. Reuniones que han sido postergadas una vez tras otra”.

Bajo esa misma línea, Norambuena señaló que “se decidió tomar acciones en el sentido de denunciar las condiciones de las ambulancias que están prestando servicio en la Unidad de Urgencia y en el hospital”.

Norambuena comentó que “tenemos ambulancias sin revisión técnica como la 109. La 103 hace 11 días que está tirada en el estacionamiento de urgencia. Eso se ha informado hace bastante tiempo”.

“La 105 lleva diez días en panne en el taller a la espera de que se compren los repuestos por una falle de bomba de agua. La situación se pasó de los límites”, añadió.

El presidente de la Fenats además señaló que “estas ambulancias, en esta condición, si en la calle se encuentran con algún imprevisto no cuentan con los elementos, no cuentan con guantes, con algodón, con sabanillas, solamente lo básico. Estamos pidiendo que nuestros trabajadores lo hagan de forma digna”.

Además indicó que “amenazan con sancionar a los trabajadores, pero con qué razón, si estamos velando por nuestros usuarios, nuestros pacientes, estamos pidiendo condiciones dignas tanto para nosotros como los pacientes”.

Hospital San José

Desde el Hospital San José, Eduardo Alcaina, director subrogante del establecimiento, conversó con BioBioChile y señaló que “nos reunimos con el equipo de movilización y con los gremios de acá para ver las principales dificultades que tenemos. Hay un contrato vigente de previsión y de mantención de estas ambulancias y todos los años tenemos una reposición de ambulancias en el servicio”.

Alcaino comentó que “hay fallas eléctricas y una que no pasó la revisión técnica porque tiene un topón lateral, donde ese repuesto se está importando porque no está en el país”.

“Las demás tienen una falla eléctrica, problemas desde el punto de vista técnico operativo. Nosotros estamos trabajando con el equipo para solucionar el problema”, agregó.

El director subrogante indicó que durante esta semana deberían estar arregladas las tres y complementó diciendo que “tenemos la 105 que está en entrega, esta semana se va a entregar por la falla eléctrica, tenemos la 103 que está el repuesto y la 109 que tuvo el accidente en el foco trasero que no pasó la revisión y que esa es la que nos está faltando”.

Además, descartó las falencias que se muestran en el video. “Eso no es cierto, que no tengan algodón, los guantes, las sabanillas, que no tengan las características adecuadas, eso no es cierto. Todas las ambulancias que tenemos acá tienen las condiciones. Las tres que están funcionando hoy, que son las que estamos utilizando, tienen la cobertura adecuada para hacerlo”, señaló.

Sobre las eventuales amenazas mencionadas por el dirigente de la Fenats, Alcaina señaló que “que yo sepa aquí no se ha sancionado ningún trabajador, ni se ha amenazado a ningún trabajador, por el contrario nosotros hemos reconocido el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de movilización para dar una respuesta oportuna a todos los traslados que hemos tenido”.