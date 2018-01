Habla la víctima de rápido robo de ruedas que se hizo viral: Me dejaron una gata de regalo

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 10:43

Un vehículo estacionado y dos minutos fue lo que necesitaron tres hombres -captados en un video- para sustraer dos neumáticos.

La víctima del robo, identificada como Omar Saavedra, relató a LUN su impresión tras encontrar a su vehículo Toyota Corolla sin las ruedas del costado derecho. “Me dejaron una gata de regalo”, dijo el hombre.

En ese contexto, el ilícito habría ocurrido el viernes pasado en un centro comercial de Puente Alto aproximadamente a las 20:45.

El registro audiovisual muestra cómo los sujetos bajan del vehículo en el que se movilizan para luego, con la ayuda de una gata y una llave de cruz, soltar los pernos de las ruedas de manera progresiva. Entre eso, suben y bajan del auto en reiteradas ocasiones con el fin de despistar posibles observadores del acto.

Sin embargo, los sujetos no se habrían percatado de que un estacionamiento más atrás había una persona grabando todo, registro que al poco tiempo se transformó en viral.

“Lo hago porque dos veces me han intentado robar el auto. He grabado de todo: accidentes, atropellos, de todo. Sabía que me podía servir en algún momento”, aseguró el dueño de la grabación al medio.

Por su parte, Saavedra explicó que “quería comprar una puerta para la casa de mis viejos. Luego, iba a pasar al supermercado a comprar carne y unas cervezas porque era viernes (…) Después de 20 a 25 minutos volví y vi mi auto más levantado“.

Asimismo, agregó que se encontró con que su auto tenía una gata y le faltaban las llantas del costado derecho.

“La gente estaba mirando y a mí me dio vergüenza. Llegué con las bolsas de supermercado, las tiré en la maleta y cerré. Me fui a hablar con la gente de seguridad. En ese momento no me percaté si el auto estaba abierto, si estaba la radio o si faltaba algo más”, sostuvo la víctima al medio.

En ese sentido, el hombre que grabó lo ocurrido comentó que la gente se sacaba fotos con el auto sin ruedas. Saavedra llamó una grúa para poder retirar su vehículo del lugar.

A través de un foro especializado se logró conocer la patente de la máquina en la que se movilizaban los acusados del robo. Desde Carabineros explicaron que el objetivo de los individuos es vender las ruedas en el mercado informal, las que podrían llegar a los $150 mil.