Capitalinos eligieron la noche para retornar desde la costa: viajes duraron hasta 7 horas

Gran congestión se vivió anoche en la Ruta 68 y la Autopista del Sol ante la enorme cantidad de capitalinos que eligieron las últimas horas del 1 de enero para regresar a Santiago.

Presumiblemente, la mayoría de quienes visitaron el litoral central para celebrar el Año Nuevo eligieron la noche para retornar a sus hogares, lo que colapsó ambas vías generando viajes que se extendieron por sobre las 5 horas y que incluso llegaron a las 7.

Así lo declararon varios conductores que se contactaron con Radio Bío Bío, quienes relataron la alta congestión que se vivió durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Algunos de los conductores denunciaron distintas situaciones que ocurrieron en las bermas de las rutas. Mientras algunos se estacionaron para dormir ante el cansancio por las horas de conducción, otros la utilizaron como una tercera pista para apurar su viaje.

Desde Carabineros se informó que 403 mil vehículos dejaron la capital ante la celebración de Año Nuevo y volvieron 306 mil. La congestión en la Ruta 68 se reflejó en un peak de 3.400 vehículos por hora pasando por el peaje Zapata, además de velocidades de 20 km/h en los momentos de más afluencia de vehículos.

03:00 am, aun el taco @ruta68, lo mas seguro que en el peaje me cobre como si nada @AutopCentral , si mal no recuerdo esta semana subiran los peajes, UNOS SINVERGUENZA DE PRIMERA, hasta cuando permitiremos que abucen de nosotros. @biobio @reddeemergencia @mop_chile @tv_mauricio

— liliruth (@rdeveas) January 2, 2018