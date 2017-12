Exconcejala valora fallo contra alcaldesa de Lampa por discriminación: Nunca mentí

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 09:47 · Actualizado a las 10:03

La exconcejala de Lampa, Alejandra González, valoró el fallo que condenó a la alcaldesa Graciela Ortuzar por discriminación al no respetar su identidad de género.

El pasado martes la Corte Suprema acogió la demanda por Ley Zamudio interpuesta en contra de la alcaldesa, ratificando la existencia de trato discriminatorio contra la mujer trans.

Según se pudo acreditar, la alcaldesa Ortuzar se refería a ella públicamente y de manera reiterada como Felipe y no por su nombre social.

“La discriminación era latente y partía de los malos tratos. Se me empezó a lapidar como un objeto y no como persona. Me decía maricón pobre (…) Aquí están los resultados, no mentía, nunca mentí“, expresó.

El vocero del Movilh, Rolando Jiménez, indicó que el fallo marca un importante antecedente en la aplicación de la llamada Ley Zamudio, considerando que la normativa aplica para todos, sin importar si se trata de una autoridad.

La alcaldesa Graciela Ortuzar fue condenada al pago de una multa de 5 UTM, equivalentes a 234 mil pesos y al cese inmediato de los tratos discriminatorios en contra de Alejandra González.