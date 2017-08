Fin de semana largo: Anuncian plan de contingencia por masiva salida de 390 mil vehículos

Debido al fin de semana largo que se extenderá desde este viernes al martes, se espera la salida masiva de 390 mil vehículos de la capital.

Cuatro días habrá de descanso debido a la celebración de una nueva fiesta de la Asunción de la Virgen, por lo que las autoridades comenzaron a implementar planes de contingencia.

Desde los terminales de buses de Estación Central viajarán más de un millón de personas fuera de Santiago.

A raíz de ello, se realizarán fiscalizaciones para que se cumplan con todos los requerimientos de seguridad para que las personas no corran riesgos.

Por esta razón, durante este fin de semana se efectuarán 2.800 fiscalizaciones.

Paula Flores, jefa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, señaló que realizaráN estos controles a lo largo de todo el país a buses interurbanos y rurales.

“Nuestro objetivo es que estas miles de familias que saldrán lo hagan con seguridad. Tenemos estimaciones que más de un millón de personas saldrán de los terminales de Estación Central y cerca de 392 mil vehículos lo harán también por las distintas rutas de la capital”, dijo.

El peak de las salidas se registrará durante la tarde y noche de este viernes, al igual que el sábado en la mañana.

De esta manera, el llamado a las autoridades radica en el autocuidado considerando las condiciones climáticas que se tendrán durante este fin de semana largo.

Matías Salazar, seremi de Transportes, hizo un llamado a las condiciones del tránsito y al autocuidado.

Asimismo, señaló que la Ruta 68 tendrá más pistas desde el enlace Costanera Norte hasta el peaje Lo Prado, mientras que para el retorno se tomarán medidas de gestión desde el enlace Algarrobo hasta el Túnel Zapata.

Ante esto, Carabineros anunció la implementación del Plan Ruta Segura, por lo que los uniformados dispondrán de todos los servicios preventivos a lo largo de todas las rutas del país para fiscalizar.

Claudio Pizarro, coronel de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que en lo que va del año se registran más de 949 personas fallecidas en accidente de tránsito.

“La labor de Carabineros no es suficiente si los conductores no adoptan las medidas respectivas y no respetan las leyes del tránsito correspondiente”, precisó.

El año pasado en este mismo fin de semana largo se registraron 25 víctimas fatales por accidentes de tránsito. Debido a ello, las medidas de seguridad tienen por objetivo no aumentar la cifra y disminuir este número.