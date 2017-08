Anuncian restauración de iglesia capitalina dañada tras el terremoto del 27F

El Municipio de Santiago restaurará la iglesia de San Saturnino en el barrio Yungay, la que resultó dañada tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Así se dio a conocer durante este sábado, luego que el alcalde Felipe Alessandri y el intendente metropolitano Claudio Orrego firmaran el traspaso de $908 millones para los trabajos.

Se trata de una obra de estilo gótico con tres entradas y una torre, cuya construcción fue iniciada por el presbítero Luis Benavente y finalizada por el arquitecto Teodoro Burchard en 1887.

“Este es un tremendo logro para el barrio. Santiago no existe sin el barrio Yungay y el barrio Yungay no existe sin la iglesia San Saturnino, la primera que se construyó aquí. Hoy era un lugar muy deteriorado después del terremoto del 2010 y la comunidad, no sólo la cristiana, nos estaba pidiendo priorizar su recuperación”, dijo el jefe comunal, quien agregó que espera que el recinto esté operativo a finales de 2018.

Por su parte, el intendente Orrego señaló que “la iglesia de San Saturnino es parte de la identidad y es parte de una comunidad que requiere también espacios de celebración religiosa y, en este caso, también de un centro de acogida para inmigrantes. Entendamos que el desarrollo es mucho más que cemento y hormigón, supone también recoger la cultura de los pueblos y, en este caso, esta iglesia representa mucho más que un edificio religioso“.

Según un comunicado de prensa, la restauración financiada por el Gobierno Regional Metropolitano estará centrada en la nave de la iglesia, incluyendo una revisión completa de la estructura y de las instalaciones eléctricas, reposición de las luminarias, pintura y mantención de la fachada.

Una segunda fase incluye mejoras en los recintos que se utilizan para atender a migrantes y realizar actividades culturales.