Alumnos del INBA se movilizan contra proyecto de Nueva Educación Pública

Alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA) se movilizan en contra del proyecto de Nueva Educación Pública.

Luis Humel, dirigente del establecimiento, detalló que la intención de esta manifestación es mostrar su descontento por la iniciativa propuesta por el Gobierno y que actualmente se está discutiendo en el Senado.

“Nosotros no estamos de acuerdo con este nuevo proyecto porque no cambia las lógicas en sí de la educación, el financiamiento sigue siendo por voucher, al final no se ve un real cambio en la educación pública porque lamentablemente no pasa a manos del Estado todos los establecimientos, sino que van a pasar a manos de un servicio local que finalmente el director no necesariamente deberá tener experiencia en educación”, señaló.

Agregó que la propuesta del Ejecutivo no se verá reflejado como un gran cambio a la educación pública, sino que todas las demandas desde 2006 hasta 2011 no se manifestarán.

Asimismo, señaló que existen otros liceos que también se movilizarán en contra del proyecto. En esa línea, enfatizó que habrá una concentración afuera del Mineduc cerca de las 11:00 horas.

Al lugar concurrió personal de Carabineros sin requerir la presencia de Fuerzas Especiales.