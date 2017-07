Periodista recibe majestuosa visita cuando iniciaban asado en la terraza: un cóndor

En Chile conocemos como “paracaidistas” a aquellos comensales que se dejan caer a la hora del almuerzo sin ser invitados. Probablemente aquel concepto quede pequeño -muy pequeño- ante el invitado sorpresa que tuvo un grupo de amigos del sector oriente de Santiago, cuando al momento de comenzar a preparar su asado, fueron interrumpidos nada menos que por un cóndor.

El video fue grabado por la destacada periodista Andrea Vial, una de las asistentes (con invitación) al evento, quien explicó a través de su cuenta de Twitter que la esquiva ave nacional se presentó cerca de las 2 de la tarde en el sector San Carlos de Apoquindo.

Recordemos que el cóndor es una de las tres aves con alas de mayor envergadura del planeta, llegando a los 3.3 metros al extremo de cada ala.

Y sobre el diálogo presente en el video respecto de si era buena idea o no alimentarlo, la verdad es que no, NO es buena idea.

“Nunca es buena idea alimentar a un animales silvestres ya que este comenzará a acostumbrarse a tener comida fácil, perdiendo su capacidad de cazar o, en el caso del cóndor que es carroñero, de buscar su propio sustento, internándose en zonas pobladas”, indicó el periodista y encargado de comunicaciones del parque zoológico Buin Zoo, Gustavo Von Der Marwitz.

Pero no se sientan muy preocupados. Como buena ave carroñera, el cóndor es capaz de pasar hasta 5 semanas sin comer mientras encuentra los restos de algún animal que devorar. Y luego, como buen chileno, se da un atracón tan grande que es capaz de consumir 5 kilos de carne de una vez -de la mitad a un tercio de su propio peso- por lo que requerirá un gran esfuerzo para volver a emprender el vuelo.