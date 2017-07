Parquímetros en Recoleta vuelven a operar pese a oposición del alcalde Jadue

Los parquímetros de Recoleta volvieron a trabajar pese a la oposición de la municipalidad que ha calificado de ilegal esta acción. La situación involucra a barrios tradicionales de comercio como Patronato y la Vega Central, entre otros.

La interpretación de una orden de no innovar emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago ha causado el conflicto. Desde la empresa, aducen que con esta resolución queda sin efecto el decreto de la municipalidad, con lo que pueden volver a trabajar.

No obstante, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, insiste en que los estacionamientos de la comuna siguen siendo gratis, reiterando el llamado a no pagar.

Automovilistas señalaron a Radio Bío Bío que están de acuerdo con la posición del jefe comunal, aunque destacaron que de no existir cobros, no tendrían cómo estacionar en sectores de la comuna.

Desde el municipio indicaron que para que se curse una multa por no pago de estacionamiento debe estar la presencia de un inspector, quienes aseguraron que no estará porque no hay nada que fiscalizar.

En tanto, desde la concesionaria advirtieron que si el alcalde continúa desconociendo el ordenamiento jurídico, evaluarán acciones judiciales en su contra.