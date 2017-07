Prisión preventiva para excarabineros acusados de participar en robo a tienda La Polar

La tarde de este martes fueron formalizados los cuatro excarabineros acusados de participar en el millonario robo de una tienda de La Polar, ubicada al interior del mall Plaza Alameda.

Los cuatro exfuncionarios fueron formalizados en calidad de autores de un robo en los que habrían actuado coordinadamente para no acudir o demorar su llegada, maniobra que, fue delatada por uno de los funcionarios que se rehusó a participar, actuando como agente encubierto.

Este domingo, cuando la tienda estaba pronto a cerrar, entre 7 a 8 personas entraron encapuchadas con armas para amedrentar a guardias y a la tesorera del recinto, ingresando con un ariete hechizo a la bóveda para robar más de 76 millones de pesos.

Tras un seguimiento físico y telefónico, se detuvo al sargento 2° Juan David Castillo, sargento 1° José Venegas y los cabo 2° Sebastián Tapia y Jorge Padilla, a los que se les formalizó como autores indirectos del hecho abusando de su figura de funcionarios públicos y por lo que fueron dados de baja en la institución.

La fiscal del caso, Tania Sironvalle, no descartó que hayan más carabineros involucrados -incluso que hayan participado del asalto- y asegurando que recibieron el dinero.

El abogado defensor de dos de los imputados, Luciano Díaz, aseguró que este régimen preventivo es excesivo y dudan del carabinero que los habría delatado.

El tribunal no consideró los argumentos de la defensa que aseguraba que sólo se cometió cohecho en este asalto dado a que no lo hicieron de forma física, por lo que se pidió una menor ejecución de las medidas, considerando la irreprochable conducta anterior de los imputados, que no fue considerado por el tribunal por su figura de carabineros.

Según el Ministerio Público, los cuatro imputados reconocen que hicieron este retraso y 3 de ellos señalan que recibieron entre 500 mil y 1 millón 200 mil incautados, con las diligencias realizadas en menos de 24 horas del atraco.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)