Ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat será reformalizado por corrupción en Caso Basuras

Para el próximo 1 de febrero fijó la Fiscalía Occidente la nueva audiencia de reformalización en contra del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en el marco de la investigación por corrupción en el Caso Basuras.

En la instancia también se reformalizará al ex concejal de Maipú, Antonio Neme, por el posible fraude al fisco cometido en 2012 luego de la adjudicación irregular de licitaciones por el retiro de basura.

José Luis Pérez, fiscal a cargo, señaló que entregará nuevos antecedentes de su comisión y mantendrá la calificación jurídica en donde considera que Ñuñoa licitó la segunda empresa más cara, lo que generó un perjuicio de $1.400 millones.

El abogado del ex edil, Luis Más Ferrer, adelantó que pedirá el sobreseimiento de Sabat pues no hay sustento del ente acusador, indicando que “tenemos la profunda convicción de la inocencia del ex alcalde va a ser acreditada tal como hoy se está presumiendo”.

Desde la defensa de Neme comentaron que están analizando la posibilidad de pedir separación de la carpeta investigativa, sin embargo es una situación que debería evaluar los Tribunales de Garantía.